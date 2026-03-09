Brown de Adrogué renueva el campo de juego del estadio Lorenzo Arandilla

La Comisión Directiva de Brown de Adrogué continúa adelante con su plan de obras en las instalaciones del estadio Lorenzo Arandilla . Aprovechando el paro decretado por la Asociación del Fútbol Argentino , el club se encuentra trabajando en las mejoras del campo de juego para el regreso del equipo a la competencia oficial.

Luego de la inauguración de la platea Daniel “Tano” Raimundo en la segunda fecha, frente a Deportivo Armenio, fue hora de poner manos en el reacondicionamiento del rectángulo de juego.

Las mejoras en el sistema de riego y drenaje se centraron en la reubicación de válvulas y sustitución de caños para un riego más eficiente y sin pérdidas, sumado a un recambio y limpieza de aspersores para un mejor rendimiento del sistema de riego.

Además, se colocó un nuevo sistema de drenaje para evitar acumulación de agua en días de lluvia. En cuanto a infraestructura, elevación de bordes de bancos para contener el agua y evitar que se acumule en bancos de suplentes.

Por otra parte, se llevó a cabo la unificación del piso de los bancos de suplentes y la renovación de toda la carpeta lindante con el campo de juego y colocación de un sintético nuevo.

Los costos tuvieron un costo de $4.750.000, divididos de a siguiente manera: sistema de riego $2.500.000, materiales $800 mil, mano de obra $600 mil y sintético $850 mil.

“Estas obras nos permitirán ofrecer un campo de juego de primer nivel durante los partidos de la temporada, permitiendo que el mismo se mantenga en óptimas condiciones a lo largo del año”, informó a través de las redes sociales el Club Brown de Adrogué.

Cuándo vuelve a jugar Brown de Adrogué

Postergada la 5º fecha de la Primera B debiendo recibir a Talleres de Escalada, el Tricolor volverá a presentarse el próximo sábado 14 de marzo en el estadio Juan Carlos Brieva, contra Argentino de Merlo, desde las 14.

Será el cuarto partido del equipo de Pablo Nieva fuera de Adrogué: visitó a Flandria (1-3), Atlético Ituzaingó (1-1) y Deportivo Laferrere (1-0). Como local recibió a Deportivo Armenio (0-0).