Talleres de Escalada presentó a la Comisión Directiva 2026

Se definió la Comisión Directiva de Talleres de Escalada.

El Club Atlético Talleres convocó a una Asamblea General Ordinaria en su sede central de Timote y Manuel Castro en la que, entre otros puntos, se procedió a la renovación del tercio previsto por Estatuto de la Comisión Directiva para 2025, y el reemplazo de aquellos directivos que formalizaron sus renuncias en Asamblea.

Se informó que habiéndose vencido los plazos que determina el estatuto para la presentación de listas (Art. 78, inciso C), se presentó únicamente la Lista Integradora -conformada por socios y socias de diferentes agrupaciones- para la renovación parcia de autoridades.

Goleador. Ignacio Colombini quiere llevar a Talleres de Escalada a la categoría que merece estar

En Uruguay. Tras su salida poco clara de Talleres de Escalada, Brian Fernández tiene nuevo club

En la misma se efectivizó la renuncia del Presidente Osvaldo César Fernández, reemplazado por el Vicepresidente 1º Leonardo Gastón Salvadore -por un año, hasta completar el periodo presidencial en curso-, quién dejó libre el cargo con mandato a la fecha. En su lugar fue designado Sebastián Pezzola, por un mandato de dos años.

Además, se designó un Vicepresidente 2º, cuyo cargo recayó en Gabriel Beck, por el término de tres años por finalización de mandato.

Por el mismo motivo, se nombró un Secretario de Actas (tres años), un Protesorero (tres años), un Vocal Titular 2º (tres años), un Vocal Titular 7º (tres años), un Vocal Titular 8º (un año), en reemplazo de Gustavo Lairo, por renuncia. También eligieron ocho Vocales Suplentes (un año) y tres Revisores de Cuentas (un año).

Comisión Directiva de Talleres de Escalada 2026

Presidente: Leonardo Salvadore.

Vicepresidente 1º: Sebastián Pezzola.

Vicepresidente 2º: Gabriel Beck.

Secretario: Omar Siscar.

Prosecretario: Walter Pardiñas.

Tesorero: Flavio Pérez.

Protesorero: Gustavo Medina.

Secretario de Actas: Ariel Cappelletti.

Vocales Titulares (1º al 8º): José Agut, Miguel Block, Damián Di Nuzzo, Claudia Rodríguez, Osvaldo Maffeo, Hernán Scian, Lucas Vázquez y Sebastián Vélez.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Club Atlético Talleres (@clubtalleres)

Vocales Suplentes (1º al 8º): Alejandro Freije, Marcelo Matera, Julián Álvarez, Daniel Dragoni, Omar Bernardini, Adriana Montenegro, Gustavo Pérez y Ariel Vázquez.

Revisores de Cuentas (1º al 3º): Antonio Cricco, Jorge Placeres y Maximiliano Abella.

Reconocimiento a Alejandro Freije

Una vez finalizada la Asamblea General Ordinaria, la Subcomisión de Estadio del Club Atlético Talleres hizo entrega de una placa de reconocimiento al vicepresidente saliente Alejandro Freije.

En un sencillo acto “agradecieron el trabajo y las gestiones realizadas a favor del crecimiento del club, tras 15 años consecutivos en cargos directivos, incluyendo dos períodos al frente de Talleres.