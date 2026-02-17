El debut de Talleres de Escalada en la óptica de Nicolás Malvacio

Talleres de Escalada volvió después de dos temporadas a la Primera B, igualando sin goles ante Defensores Unidos de Zárate en el siempre complicado estadio Mario Lossino. Un punto que el Albirrojo deberá revalidar cuando reciba a Argentino de Quilmes.

Quién se refirió al partido fue el defensor Nicolás Malvacio , que en los últimos días destrabó su situación y firmó por los próximos tres años.

“Fue un partido bastante difícil, en una cancha que sabíamos que a Talleres se le hace complicado, pero pudimos hacer un gran partido en todas las líneas. Es el primero, no nos conocemos mucho con los chicos nuevos, pero pudimos hacer un gran partido”, reconoció el central en diálogo con Frecuencia Albirroja.

El equipo de Lucas Licht presentó, como refuerzos en el equipo titular a Mateo Del Pino, Matías Bazzi, Juan Arango, Pablo Cortizo, Fernando Enrique, Ignacio Colombini y Matías Samaniego. También sumaron minutos Eugenio Olivera. El arco fue custodiado por Mauro Casoli, suplente de Damián Tello en los últimos años.

Nicolas Mavacio Defensor Nicolás Malvacio afirmó que "tenemos un gran grupo".

Conocedor de la Primera B, el oriundo de Remedios de Escalada afirmó que “queremos remarcar desde el primer día que tenemos un gran grupo y sabemos cómo es esta categoría, cuando no aparece el juego tenemos que correr todas las pelotas”.

También apuntó al próximo objetivo, Argentino de Quilmes, en un estadio Pablo Comelli que no luce como en sus mejores tiempos. El Mate igualó frente a Deportivo Laferrere (1-1) en la Barranca.

“Sabemos que la cancha no es un beneficio para nosotros, pero tampoco lo va a ser para ellos, trataremos de hacer el juego que más se pueda, intentar jugar a la segunda pelota y hacer lo de hoy (domingo). Lucas (Licht) nos felicitó por el gran partido que hicimos y la verdad que sacamos un buen resultado”, finalizó Malvacio.