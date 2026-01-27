martes 27 de enero de 2026
Uno más para el fondo.

Talleres de Escalada reforzó la defensa con el arribo de Matías Bazzi

El central/lateral izquierdo se sumó a Talleres de Escalada desde Unidos de Olmos y también pasó por el ascenso mexicano. Es el 12º refuerzo para la Primera B.

Matías Bazzi refuerza la defensa de Talleres de Escalada.

Talleres de Escalada quiere dar vuelta la página rápido y concentrarse para pelear en el próximo Torneo de Primera B por uno de los dos ascensos a la Primera Nacional. En busca de ese objetivo, arribó el 12º refuerzo para el Albirrojo conducido por Lucas Licht. Se trata de Matías Bazzi.

Oriundo de Plata, de 24 años, se desempeña como marcador central o lateral por izquierda. Firmó por una temporada y se inició en Gimnasia y Esgrima La Plata, donde disputó seis partidos en la Liga Profesional 2023/24, bajo la conducción técnica de Néstor “Pipo” Gorosito.

Antes de Talleres, experiencia en el exterior

Tras un frustrado pase a Fernando de la Mora, de la Segunda División de Paraguay, recaló en el Morelia de México, pero surgieron diferencias económicas que cancelaron su llegada. Lejos de bajar los brazos, se quedó en el país azteca y ocho meses después acordó con el Inter Playa del Carmen, de la Segunda División A. También disputó el Federal Amateur para Unidos de Olmos.

Tanto Bazzi, como Kruger, son las nuevas caras para ocupar el lateral izquierdo que dejó vacante Patricio Romero, que se despidió de Talleres luego de permanecer por seis años y medio, con 177 partidos y un ascenso en 2023.

Matías Bazzi México
Pas&oacute; el ascenso mexicano antes de recalar en Talleres de Escalada.

Talleres va al Predio Tita frente a Racing

El entrenador Lucas Licht podría darle minutos a Matías Bazzi este jueves, cuando Talleres afronte su cuarto amistoso de pretemporada. Será contra la División Reserva de Racing, dirigida por Sebastián Romero, en el Predio Tita.

Luego de realizar la parte más exigente de la pretemporada, el Albirrojo inició la serie de amistosos frente a Quilmes: 0-1 y 0-1; Villa San Carlos: 1-2 (Santino Maldonado) y 1-0 (Facundo Rodríguez); y Estrella del Sur: 2-0 (Matías Samaniego y Hernán Taborda) y 2-0 (Isaías Ciavarelli e Ignacio Colombini).

Quiénes se sumaron a Talleres de Escalada

Defensores: Lautaro Johnson (San Telmo), Mateo Del Pino (Deportivo Quito), Jeremías Kruger (Atlético Güemes), Federico Versaci (Tristán Suárez) y Matías Bazzi (Gimnasia y Esgrima La Plata).

Mediocampistas: Axel Arce (Independiente de Siguatepeque, Honduras), Rodrigo Vélez (Defensores Unidos de Zárate), Pablo Cortizo (Sportivo Belgrano de San Francisco, Córdoba), Fernando Enrique (Brown de Adrogué).

Delanteros: Matías Samaniego (Villa San Carlos), Juan Pablo Arango (Estudiantes de La Plata) e Ignacio Colombini (Compañía General, Salto).

