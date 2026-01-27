Talleres de Escalada reforzó la defensa con el arribo de Matías Bazzi

Matías Bazzi refuerza la defensa de Talleres de Escalada.

Talleres de Escalada quiere dar vuelta la página rápido y concentrarse para pelear en el próximo Torneo de Primera B por uno de los dos ascensos a la Primera Nacional . En busca de ese objetivo, arribó el 12º refuerzo para el Albirrojo conducido por Lucas Licht . Se trata de Matías Bazzi.

Oriundo de Plata, de 24 años, se desempeña como marcador central o lateral por izquierda. Firmó por una temporada y se inició en Gimnasia y Esgrima La Plata, donde disputó seis partidos en la Liga Profesional 2023/24, bajo la conducción técnica de Néstor “Pipo” Gorosito.

Tras un frustrado pase a Fernando de la Mora, de la Segunda División de Paraguay , recaló en el Morelia de México , pero surgieron diferencias económicas que cancelaron su llegada. Lejos de bajar los brazos, se quedó en el país azteca y ocho meses después acordó con el Inter Playa del Carmen, de la Segunda División A . También disputó el Federal Amateur para Unidos de Olmos.

Es el quinto defensor que suma a Talleres de Escalada en el mercado de pases previo al comienzo de la temporada 2026, donde debutará el segundo fin de semana de febrero, en Zárate, frente a Defensores Unidos. Los otros arribados fueron Lautaro Johnson, Mateo Del Pino, Jeremías Kruger y Federico Versaci.

Tanto Bazzi, como Kruger, son las nuevas caras para ocupar el lateral izquierdo que dejó vacante Patricio Romero, que se despidió de Talleres luego de permanecer por seis años y medio, con 177 partidos y un ascenso en 2023.

Matías Bazzi México Pasó el ascenso mexicano antes de recalar en Talleres de Escalada.

Talleres va al Predio Tita frente a Racing

El entrenador Lucas Licht podría darle minutos a Matías Bazzi este jueves, cuando Talleres afronte su cuarto amistoso de pretemporada. Será contra la División Reserva de Racing, dirigida por Sebastián Romero, en el Predio Tita.

Luego de realizar la parte más exigente de la pretemporada, el Albirrojo inició la serie de amistosos frente a Quilmes: 0-1 y 0-1; Villa San Carlos: 1-2 (Santino Maldonado) y 1-0 (Facundo Rodríguez); y Estrella del Sur: 2-0 (Matías Samaniego y Hernán Taborda) y 2-0 (Isaías Ciavarelli e Ignacio Colombini).

Quiénes se sumaron a Talleres de Escalada

Defensores: Lautaro Johnson (San Telmo), Mateo Del Pino (Deportivo Quito), Jeremías Kruger (Atlético Güemes), Federico Versaci (Tristán Suárez) y Matías Bazzi (Gimnasia y Esgrima La Plata).

Mediocampistas: Axel Arce (Independiente de Siguatepeque, Honduras), Rodrigo Vélez (Defensores Unidos de Zárate), Pablo Cortizo (Sportivo Belgrano de San Francisco, Córdoba), Fernando Enrique (Brown de Adrogué).

Delanteros: Matías Samaniego (Villa San Carlos), Juan Pablo Arango (Estudiantes de La Plata) e Ignacio Colombini (Compañía General, Salto).