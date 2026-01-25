domingo 25 de enero de 2026
A todo ritmo.

Talleres de Escalada, con caras nuevas y una continuidad muy esperada

Ignacio Colombini y Federico Versaci son los nuevos refuerzos de Talleres de Escalada para la Primera B, mientras que Nicolás Malvacio firmará por tres años.

Talleres de Escalada se midió con&nbsp;&nbsp;Estrella del Sur.

Talleres de Remedios de Escalada anunció la llegada de dos nuevos refuerzos para la próxima temporada de Primera B. Además, el equipo conducido por Lucas Licht se probó frente a Estrella del Sur y Nicolás Malvacio arregló su situación contractual con la institución Albirroja.

El experimentado Ignacio Colombini (33 años), oriundo de Salto, provincia de Buenos Aires, llegó para reforzar la ofensiva del elenco Albirrojo; mientras que también se sumó el bonaerense Federico Versaci (23 años), que se desempeña como extremo derecho.

Colombini se presentó con un gol en el segundo bloque del ensayo ante el equipo de Alejandro Korn (2-0), que milita en la Primera C. El restante fue de Isaías Ciavarelli. En el primer juego, se repitió el marcador, con tantos de Matías Samaniego y Hernán Taborda.

Talleres suma peso en el ataque

Ignacio Colombini comenzó su carrera en Racing Club, pero proviene de Compañía General, de su ciudad natal. Tras debutar en la Academia su camino siguió por Miramar Misiones (Uruguay), Almagro, Quilmes, Almirante Brown, Sol de América (Paraguay), Defensor Sporting (Uruguay), Audax Italiano (Chile), Ferro Carril Oeste, Olimpia (Honduras) y Boca Unidos de Corrientes.

Por su parte, Federico Versaci realizó las divisiones formativas en Vélez Sarsfield, debutó en Defensa y Justicia y en la temporada pasada jugó en la Primera Nacional para Tristán Suárez.

Así formó Talleres en los amistosos

Primer bloque: Mauro Casoli; Lautaro Johnson, Mateo Del Pino, Nicolás Malvacio y Román Lucena; Sebastián Álvarez (Hernán Taborda), Sebastián Gallardo, Fernando Enrique (Mateo Muñoz) y Federico Versaci (Isaías Ciavarelli / Pablo Cortizo); Matías Samaniego y Eugenio Olivera.

Fernado Enrique
Segundo bloque: Agustín Galván; Maximiliano Rodríguez (Santino Maldonado), Abel Masuero (Facundo Infante), Bautista Schuh y Jeremías Kruger; Axel Arce, Pablo Cortizo (Rodrigo Vélez), Leonel Zárate e Isaías Ciavarelli (Mateo Muñoz); Ignacio Colombini (Leonel Niklinski) y Leonel Barrios (Bruno Ponce).

Nicolás Malvacio seguirá en Remedios de Escalada

Una de las mejores noticias para el hincha de Talleres es la continuidad del central Nicolás Malvacio. Desde el lunes pasado se sumó al plantel luego de llegar a un acuerdo con el club.

En las próximas horas se hará el anuncio oficial, firmando por tres temporadas. “Nico” fue pieza clave del ascenso 2023 de la Primera B a la Primera Nacional, jugó la temporada 2024 y para 2025 fichó en Atlético Tembetary, de Paraguay, regresando a Talleres en el mercado de pases invernal para la segunda rueda de la Primera Nacional 2025, donde el equipo de Jorge Vivaldo no pudo mantener la categoría.

