Talleres de Escalada no pudo ante Defensores Unidos de Zárate en su vuelta a la Primera B

Talleres de Escalada no supo como doblegar a Defensores Unidos de Zárate por la primera fecha del torneo de la Primera B. En su regreso a la categoría luego de dos años, el conjunto albirrojo debió conformarse con un empate sin goles ante el CADU en un encuentro disputado en el estadio Mario Losinno.
El equipo dirigido por Lucas Licht presentó una formación con Nicolás Malvacio, Fernando Enrique y Matías Samaniego entre los jugadores más representativos, pero no tuvo ideas a la hora de buscar el triunfo. En un encuentro luchado en la mitad de la cancha, ambos conjuntos no supieron como contrarrestar la falta de creatividad y el juego deslucido propio de un primer partido de campeonato fue lo que predominó.
En el segundo tiempo, el entrenador Lucas Licht hizo cambios para ir en busca de los tres puntos pero el déficit principal del equipo fue el desorden y la carencia de volumen de juego. No alcanzó con la experiencia de Fernando Enrique en la mitad de la cancha ni con la solvencia en defensa. Tampoco encontró el gol en córner que encontró a Malvacio sobre el final y dio en el palo. Con esta igualdad, el albirrojo acumula una racha nefasta sin victorias como visitante (28 sin ganar con 9 empates y 19 derrotas).
De esta manera, Talleres de Escalada y Defensores Unidos de Zárate se conformaron con el empate en su debut. En la próxima fecha, el tallarín recibirá a Argentino de Quilmes en Timote y Castro por la segunda fecha del campeonato.
Síntesis del partido
Defensores Unidos de Zárate: Fabricio Henricot; Maximiliano Ortigoza, Kevin Redondo, Alex Baigorria, Luis Olivera; Joaquín Tello, Alan Sosa, Martín Giménez, Santiago Patroni; Alan Sombra, Franco Dandrea. DT: Martín Rolón.
Talleres de Escalada: Mauro Casoli; Maximiliano Rodríguez, Mateo Del Pino, Nicolás Malvacio, Matías Bazzi, Ignacio Colombini; Pablo Cortizo, Fernando Enrique, Juan Arango; Matías Samaniego, Leonel Barrios. DT: Lucas Licht.
Estadio: Defensores Unidos
Árbitro: Nicolás Mastroieni
TV: LPF Play