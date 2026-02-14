Talleres de Escalada anunció un refuerzo con pasado en el club: ¿de quién se trata?

Milton Cantero se sumó a Talleres de Escalada.

Cuando parecía que Talleres de Escalada había bajado la persiana del mercado de pases anunció un nuevo refuerzo para la temporada de Primera B que comenzará a desandar este domingo ante el CADU . El Albirrojo le dio la bienvenida a Milton Cantero.

Este joven mediocampista, de 21 años, oriundo de Lanús , no es una cara desconocida por las calles de Remedios de Escalada , ya que se inició futbolísticamente en Timote y Castro.

Milton Cantero se encontraba trabajando con el plantel de Lucas Licht , había firmado su contrato, pero recién en las últimas horas fue anunciado oficialmente como el 15º refuerzo de la temporada.

Hizo las juveniles del club entre 2017/2022 y surgió profesionalmente en el período 2022/21 en la Primera B, donde con 16 años debutó por Copa Argentina frente a Temperley (0-4 en Caseros), ingresando en los minutos finales por Matías Sosa.

| Milton Cantero es refuerzo de Talleres El juvenil surgido de nuestras divisiones inferiores se suma al plantel superior. Nacido el 1/7/2004 , tiene 21 años y tras su paso por Racing Club llega desde Audax Italiano de Chile. ¡Vamos Milton! #SoyTalleres pic.twitter.com/T0s6Iipj3B

Luego tuvo un paso por Racing Club (2022/24) en la Liga Profesional, para en 2025 cruzar la Cordillera de los Andes para integrar las filas de Audax Italiano, donde no tuvo rodaje, rescindió su vínculo y pegó la vuelta a Talleres de Escalada.

Los 15 refuerzos de Talleres de Escalada

Arquero: Lautaro Bursich (Central Córdoba de Santiago del Estero).

Defensores: Lautaro Johnson (San Telmo), Mateo Del Pino (Deportivo Quito, Ecuador), Jeremías Kruger (Atlético Guemes), Federico Versaci (Tristán Suárez) y Matías Bazzi (Gimnasia y Esgrima La Plata).

Mediocampistas: Axel Arce (independiente de Siguatepeque, Honduras), Rodrigo Vélez (Defensores Unidos de Zárate), Pablo Cortizo (Sportivo Belgrano de San Francisco, Córdoba), Fernando Enrique (Brown de Adrogué) y Milton Cantero (Audax Italiano).

Delanteros: Matías Samaniego (Villa San Carlos), Juan Pablo Arango (Estudiantes de La Plata), Ignacio Colombini (Compañía General, Salto) y Eugenio Olivera (Ferro Carril Midland).

Debuta en la Primera B

El debut de Talleres de Escalada en la temporada está previsto para este domingo, desde las 17, ante Defensores Unidos de Zárate, en el estadio Mario Losinno, conocido como el Gigante de Villa Fox.

El árbitro del partido será Nicolás Mastroieni, secundado por Luis Rotman y Cecilio Calcagno. Cuarto árbitro: David Cornejo.

Probable formación de Talleres de Escalada: Mauro Casoli; Lautaro Johnson, Mateo Del Pino, Nicolás Malvacio y Matías Bazzi; Juan Arango, Sebastián Gallardo, Pablo Cortizo y Fernando Enrique; Matías Samaniego y Leonel Barrios. DT: Lucas Licht.