Tras su salida poco clara de Talleres de Escalada, Brian Fernández tiene nuevo club

El hincha de Talleres de Escalada se preguntará qué fue la vida de Brian Fernández , el delantero que llegó al club en mayo de 2025 y pasó sin pena ni gloria por el Albirrojo , que protagonizó fuego cruzado con la dirigencia tras su ausencia a los entrenamientos del plantel que dirigía Martín Rolón.

Luego de su fallido paso por Talleres de Escalada nada se supo acerca de Brian Fernández, pero en las últimas horas fue noticia en el mercado de pases por su arribo a Fénix, club de la Segunda División de Uruguay , con sede en barrio Capurro, de Montevideo. Leandro, uno de sus hermanos, ya jugó en el fútbol uruguayo en 2021, con 32 presencias y 10 goles en Nacional.

La llegada del delantero santafecino hizo ilusionar al pueblo de Remedios de Escalada , pero apenas tuvo presencia en cuatro partidos: Chaco For Ever (70 minutos), Mitre de Santiago del Estero (90m.), Almirante Brown (72m. y un gol) y Central Norte de Salta (77m.). Después se lo tragó la tierra y comenzaron las especulaciones de todo tipo, con desmentidas de ambas partes.

Una distensión en el gemelo fue la información que brindó el club en las horas previas al partido en Mendoza, frente a Gimnasia y Esgrima. Con el correr de los días, y ante su prolongada ausencia, lo rumores fueron para el lado de una recaída en su lucha contra las adicciones, actos de indisciplina dentro del plantel que ya tenía a Jorge Vivaldo y hasta una rescisión de su contrato.

Gol de Brian Fernández a Almirante Brown Su único gol en Talleres de Escalada, ante Almirante Brown, su ex equipo.

Los mensajes a través de las redes sociales

A fines de julio, Brian Fernández dio señales a través de las redes sociales: “No estoy desaparecido. Estoy bien y con mi familia. Ya vi varias de estas publicaciones y me genera molestia tener que salir a aclarar cosas que no investigan antes de publicar su informe”. Y, además, explicó que dejó de presentarse a los entrenamientos “por un problema con el jefe de la barra”, algo que la dirigencia del club salió a desmentir a las pocas horas.

El fútbol vuelve a darle una revancha a Brian Fernández (31 años) fuera del país, luego de su frustrado paso por Coquimbo Unido, de Chile -a la postre campeón-, donde permaneció por dos semanas, tomando la decisión de volverse al país para estar cerca de la familia.

Un nuevo desafío luego de Talleres de Escalada

Talleres de Escalada ya es parte de la historia para el delantero que, desde 2022, apenas disputó 42 partidos en el fútbol argentino entre sus pasos por Deportivo Madryn, Ferro Carril Oeste, Colón de Santa Fe, Almirante Brown y el Albirrojo.

Ahora, del otro lado del charco, buscará reinsertarse en Fénix al mundo de la pelota, su gran pasión. A los mencionados clubes en los que estuvo se le suman Defensa y Justicia, Racing Club, Sarmiento de Junín, Metz (Francia), Unión La Calera (Chile), Necaxa (México) y Portland Timbers (Estados Unidos).