Talleres de Escalada enfrentó a la Reserva de Racing y cosechó dos empates

Talleres de Escalada enfrentó a la Reserva de Racing.

Talleres de Escalada cerró este jueves su agenda de amistosos de pretemporada con un ensayo frente a la Reserva de Racing, con vistas a su debut en el Torneo de Primera B pautado para la segunda semana de febrero. El Albirrojo sumó dos empates.

La mañana en el Predio Tita Mattiussi se dividió en dos partidos de 80 minutos, divididos en dos períodos de 40 minutos cada uno, que finalizaron 1-1 y 0-0, respectivamente.

En el primer bloque hizo su debut Matías Bazzi , el por ahora último refuerzo del equipo de Lucas Licht, que se paró como segundo marcador central. Nicolás Malvacio no participó de la jornada.

Leonel Barrios abrió el marcador para el visitante, a los 32 minutos, e igualó Felipe Shaare para los de Avellaneda, que el próximo miércoles debutarán contra Barracas Central en el Torneo Proyección Apertura, donde compartirán Zona A con Banfield.

Lucas Licht en la charla con sus dirigidos.

Así formó Talleres de Escalada en ambos partidos

Primer bloque: Mauro Casoli; Lautaro Johnson (Santino Maldonado), Mateo Del Pino, Matías Bazzi y Román Lucena; Juan Arango, Sebastián Gallardo, Pablo Cortizo y Matías Samaniego; Fernando Enrique (Hernán Taborda); Leonel Barrios (Facundo Rodríguez),

Segundo bloque: Agustín Galván; Maximiliano Rodríguez, Abel Masuero, Bautista Schuh y Jeremías Kruger; Axel Arce (Hernán Taborda); Leonel Zarza, Rodrigo Vélez (Santino Maldonado) e Isaías Ciavarelli; Ignacio Colombini y Eugenio Olivera.

Uno por uno, los ensayos de Talleres

Vs. Quilmes: 0-1 y 0-1.

Vs. Villa San Carlos: 1-2 (Santino Maldonado) y 1-0 (Facundo Rodríguez),

Vs. Estrella del Sur:2-0 (Matías Samaniego y Hernán Taborda) y 2-0 (Isaías Ciavarelli e Ignacio Colombini).

Vs. Racing (Reserva): 1-1 (Leonel Barrios) y 0-0.

Como continúan las semanas del Albirrojo

Talleres de Escalada jugó los cuatro amistosos que tenía programado, aún quedan dos semanas para el comienzo de la temporada 2026 de la Primera B, por lo que será decisión del cuerpo técnico agregar alguna más o ya enfocarse en el debut.

Los conducidos por Lucas Licht comenzarán el torneo visitando a Defensores Unidos de Zárate -dirigido por Martín Rolón-, en el estadio Mario Lossino. La AFA todavía no programó las primeras fechas de la tercera categoría del fútbol argentino.