Renovación y sentido de pertenencia con Talleres de Escalada en Nicolás Malvacio, la esperanza albirroja

Nicolás Malvacio, experiencia para la defensa de Talleres de Escalada.

Talleres de Escalada se prepara para lo que será el inicio del torneo de la Primera B . Luego del descenso, el albirrojo busca en la experiencia de sus futbolistas encontrar respuestas para lo que será un campeonato muy competitivo. Con la renovación de Nicolás Malvacio y el regreso de Fernando Enrique , los de Escalada van con todo por el ascenso .

Una de las mejores noticias para el hincha de Talleres es la continuidad del defensor central Nicolás Malvacio . En las próximas horas se hará el anuncio oficial, firmando por tres temporadas. “Nico” fue pieza clave del ascenso 2023 de la Primera B a la Primera Nacional, jugó la temporada 2024 y para 2025 fichó en Atlético Tembetary, de Paraguay, regresando a Talleres en el mercado de pases invernal para la segunda rueda de la Primera Nacional 2025 , donde el equipo de Jorge Vivaldo no pudo mantener la categoría.

Uno más para el fondo.

Uno más para el fondo. Talleres de Escalada reforzó la defensa con el arribo de Matías Bazzi

A todo ritmo. Talleres de Escalada, con caras nuevas y una continuidad muy esperada

Tras las negociaciones, finalmente Nicolás Malvacio seguirá en Talleres de Escalada . El zaguero central ya fue parte de los últimos amistosos y se perfila como uno de los jugadores de la columna vertebral del equipo. Sumado a Fernando Enrique, Abel Masuero y Leonel Barrios serán la voz de la experiencia para buscar el ascenso con el tallarín.

"Se pudo resolver todo bien, llevó su tiempo, no firmé mi contrato pero ya está todo arreglado. Pude conocer a mis nuevos compañeros y reencontrarme con los viejos compañeros. Hablé con el presidente y el 50 por ciento del pase será de cada lado y un contrato por tres años", aseguró el futbolista de 26 años de edad, en diálogo con Frecuencia Albirroja.

Asimismo, sostuvo: "Hay una linda combinación de experiencia con juventud, tenemos que saber usar ambas partes y trataremos de que sea a favor nuestro". Y apuntó: "Tengo muchas palabras de agradecimiento al club y al presidente que hicieron un esfuerzo muy grande. Lo que me llamaba la atención era el deseo de tener revancha para volver a la Primera Nacional".

Embed - Frecuencia Albirroja on Instagram: "#FútbolProfesional #Amistoso 3° Amistoso 2026 Talleres - Estrella del Sur @nicomalvacio3." View this post on Instagram

Talleres empató ante Victoriano Arenas en un nuevo amistoso

El albirrojo disputó su quinto amistoso de pretemporada ante Victoriano Arenas en el predio Javier Zanetti. Se jugó un único partido de 2 tiempos de 30 minutos cada uno, con igualdad 1-1. El gol de Talleres lo hizo Leonel Niklinski.

Talleres formó con: Ignacio Pérez : Santino Maldonado, Facundo Infante, Santino Santillán y Diego Corral: Leonel Villarreal, Rodrigo Vélez, Hernán Taborda y Bruno Ponce; Leonel Niklinski y Facundo Rodríguez.

Luego ingresaron Tomás Guisassola, Joaquín Díaz, Mateo Sicuso y Santino Perrota, en lugar de Ignacio Pérez, Diego Corral, Hernán Taborda y Facundo Rodríguez, respectivamente.

Talleres de Escalada comenzará su participación en el torneo de la Primera B, cuando visite a Defensores Unidos de Zárate el fin de semana del 14 de febrero por la primera fecha.