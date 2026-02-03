martes 03 de febrero de 2026
Escribinos
3 de febrero de 2026
Golpe al delito.

Desbarataron un búnker narco en Fiorito y detuvieron a tres "soldaditos"

Tres personas dedicadas a la venta de drogas fueron detenidas durante un operativo en Fiorito, llevado a cabo tras la denuncia de los vecinos.

La Policía detuvo a tres personas dedicadas a la venta de drogas en Villa Fiorito.

La Policía detuvo a tres personas dedicadas a la venta de drogas en Villa Fiorito.

Efectivos de la Policía Bonaerense detuvieron a tres personas dedicadas a la venta de drogas en Villa Fiorito, donde operaban en el interior de una vivienda usada como búnker narco, y fueron descubiertos tras la denuncia de los vecinos del barrio.

El operativo fue llevado a cabo en una propiedad ubicada sobre la calle Darwin al 200 por personal de la Delegación Departamental de Investigaciones del Tráfico de Drogas Ilícitas de Lomas de Zamora.

Lee además
Los jóvenes arrestados tienen 24 y 29 años.
OPERATIVO

Detuvieron a dos jóvenes "infraganti" en plena venta de drogas en Budge
Al detenido le incautaron el auto en el que se movilizaba.
DETENCIÓN

Persecución en Lomas: cayó un prófugo por venta de drogas y un crimen

El procedimiento estuvo supervisado por la UFI 14 de Lomas, a cargo del fiscal Esteban Berriel, titular de la fiscalía especializada en la temática estupefacientes.

En poder de los detenidos, los funcionarios policiales secuestraron armas de fuego, dinero en efectivo y dosis de drogas fraccionadas para la venta.

Temas
Seguí leyendo

Detuvieron a dos jóvenes "infraganti" en plena venta de drogas en Budge

Persecución en Lomas: cayó un prófugo por venta de drogas y un crimen

Un detenido durante un allanamiento por venta de drogas en Ingeniero Budge

Budge: vendían drogas por la ventana de su casa y terminaron detenidos

Dejá tu comentario

Lo que se lee ahora
Fer es de Lomas y ella misma se sorprendió cuando su receta se volvió tendencia. 
Casi 200 mil visualizaciones.

El insólito contenido de una influencer de Lomas que se hizo viral

Las más leídas

Te Puede Interesar

Reforma laboral de Javier Milei: el periodismo, en defensa de los estatutos de prensa.
En pie de lucha.

El periodismo moviliza en defensa del estatuto de prensa que quiere borrar Milei