Desbarataron un búnker narco en Fiorito y detuvieron a tres "soldaditos"

La Policía detuvo a tres personas dedicadas a la venta de drogas en Villa Fiorito.

Efectivos de la Policía Bonaerense detuvieron a tres personas dedicadas a la venta de drogas en Villa Fiorito, donde operaban en el interior de una vivienda usada como búnker narco, y fueron descubiertos tras la denuncia de los vecinos del barrio.

El operativo fue llevado a cabo en una propiedad ubicada sobre la calle Darwin al 200 por personal de la Delegación Departamental de Investigaciones del Tráfico de Drogas Ilícitas de Lomas de Zamora.

El procedimiento estuvo supervisado por la UFI 14 de Lomas, a cargo del fiscal Esteban Berriel, titular de la fiscalía especializada en la temática estupefacientes.

Tres detenidos por venta de drogas Los sospechosos serían "soldaditos" que integraban una organización narco dedicada al narcomenudeo en la zona de su arresto.

En poder de los detenidos, los funcionarios policiales secuestraron armas de fuego, dinero en efectivo y dosis de drogas fraccionadas para la venta.

Compartí esta nota en redes sociales:







