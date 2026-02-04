Ignacio Colombini quiere llevar a Talleres de Escalada a la categoría que merece estar

Talleres de Escalada buscó experiencia y goles para la próxima temporada de Primera B y logró reforzar su ataque con Ignacio Colombini , que proviene de Compañía General de Salto, luego de haber pasado por varias instituciones del ascenso argentino. Con 33 años, será una de las voces autorizadas del Albirrojo de Lucas Licht.

Luego de dos temporadas en la Primera Nacional, empieza el operativo retorno. El delantero sabe porque lo fueron a buscar y cuál es el objetivo que tendrán a partir de la segunda semana de febrero.

Apunta alto. Talleres va por la revancha en la Primera B: la palabra de uno de los referentes

“Para mí es un desafío hermoso porque vuelvo a esta categoría que la jugué varios años. Es una categoría linda, dura, pero creo que Talleres está preparado”, explicó en diálogo con Frecuencia Albirroja.

Colombini está listo para enfrentar lo que venga. “En estos días que conocí el club, había jugado en la cancha, pero por dentro no lo conocía, lo veo preparado para pelear el torneo, para buscar el objetivo que todos queremos que es volver a la categoría que el club merece”, reconoció quién también jugó en el exterior.

Con varios caciques a la cabeza y el empuje de las jóvenes promesas del club y otros refuerzos, están dadas las condiciones para ir en búsqueda de uno de los dos ascensos. “Vamos a hacer todo para que eso se dé, tenemos que tener paciencia si las cosas no arrancan bien, si arrancan bien mejor. Esto es largo, pero vamos a intentar del principio hasta el final ser protagonistas y buscar el objetivo que todos ya sabemos cuál es”, afirmó el ex delantero de Atlanta, entre otros.

Talleres de Escalada Talleres de Escalada se enfoca en el debut contra Defensores Unidos de Zárate.

En esa línea, remarcó a manera personal que “vengo con un objetivo solo, el de llevar al club otra vez a la categoría que tiene que estar. No me da miedo decirlo. Después se me puede dar o no. Qué me vaya bien a mí, al club, que nos vaya bien a todos y eso va a ser un gran año para Talleres, para mí en lo personal y para todo el equipo”.

Talleres de Escalada se enfoca en la Primera B

Los dirigidos por Lucas Licht jugaron cinco partidos amistosos de pretemporada previos al debut contra Defensores Unidos de Zárate, en condición de visitantes. “Todavía nos queda tiempo para llegar al arranque del torneo, creo que vamos por buen camino”, se esperanzó.

Por último, sobre su rol dentro de la cancha, asumió que “me gusta tanto el ataque como colaborar en la defensa, en todo sentido. Después no me interesa quién haga el gol, a mí me gusta que el equipo gane, sume, que juegue bien y si hay que defender se defiende, si hay que atacar se ataca. Lo que sea por el equipo”.