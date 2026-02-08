domingo 08 de febrero de 2026
En Echeverría.

Talleres de Escalada cerró la agenda de amistosos y apunta al debut en la Primera B

El equipo de Lucas Licht se enfrentó a Camioneros en su sexto ensayo de pretemporada. Ahora, Talleres de Escalada se preparará para su estreno en Zárate.

Fernando Enrique en el amistoso de Talleres de Escalada.

Talleres de Escalada comenzará a partir de este lunes la recta final de su preparación con vistas a la temporada de la Primera B. El Albirrojo debutará el sábado 14 frente a Defensores Unidos de Zárate, en condición de visitante. El equipo de Lucas Licht cerró con un amistoso contra Camioneros, en Esteban Echeverría.

En el estadio Hugo Moyano se disputaron dos partidos, divididos en dos tiempos de 40 minutos cada uno, con resultados adversos para el elenco de Remedios de Escalada, que busca su mejor versión.

El primer bloque, con la formación que asoma como titular para el estreno frente al CADU, fue derrota por 1-0, mientras que, en segundo turno, con una formación alternativa cayó por 4-1.

Lucas Licht
Lucas Licht dialoga con sus jugadores.

Ignacio Colombini marcó el único gol en estos ensayos para Talleres. El del primer triunfo de Camioneros fue obra de Federico Aguirre; en tanto que luego marcaron Rodrigo Giorno (2) y Marcelo Corbalán (2).

El Torneo de Primera B

Por el Torneo de Primera B, Talleres de Escalada visitará a Camioneros en la 18º fecha, tres antes del cierre de la primera rueda.

El campeonato se disputará en dos ruedas, todos contra todos, ida y vuelta, ascendiendo directamente el equipo campeón a la Primera Nacional 2027.

Los equipos que ocupen del segundo al noveno puesto jugarán un Torneo Reducido por el segundo ascenso, mientras que los dos últimos de la tabla de posiciones descenderán a la Primera C.

Las dos formaciones de Talleres de Escalada

Primer partido: Mauro Casoli; Lautaro Johnson, Mateo Del Pino, Nicolás Malvacio y Matías Bazzi; Juan Arango, Sebastián Gallardo, Pablo Cortizo y Fernando Enrique; Matías Samaniego y Leonel Barrios.

Segundo partido: Agustín Galván; Maximiliano Rodríguez, Abel Masuero, Bautista Schuh y Román Lucena; Mateo Muñoz, Leonel Zarza, Isaías Ciaverelli y Jeremías Kruger; Eugenio Olivera e Ignacio Colombini.

Todos los amistosos del Albirrojo

Quilmes: 0-1 y 0-1.

Villa San Carlos: 1-2 (Santino Maldonado) y 1-0 (Facundo Rodríguez).

Estrella del Sur: 2-0 (Matías Samaniego y Hernán Taborda) y 2-0 (Isaías Ciavarelli e Ignacio Colombini).

Racing Club (Reserva): 1-1 (Leonel Barrios) y 0-0.

Victoriano Arenas: 1-1 (Leonel Niklinski).

Camioneros: 0-1 y 1-4 (Ignacio Colombini).

