Brown de Adrogué sumó en su visita a Merlo Norte

Brown de Adrogé sumó en el Oeste.

Brown de Adrogué igualó sin goles en su visita a Argentino de Merlo, en partido correspondiente a la 6º fecha de la Primera B. Para el Tricolor fue el cuarto como visitante en la temporada, debido a que fue postergada la jornada pasada por el paro de la AFA.

El equipo de Pablo Nieva llegó a los seis puntos y se ubica en mitad de tabla, mientras que la Academia del Oeste llegó a las 10 unidades.

Dentro de un contexto de juego aburrido, parejo y con poco riesgo frente a los arcos, la igualdad fue justa.

Galván Brown de Adrogué Lucas Galván, de Brown de Adrogué, domina la pelota. En el estadio Juan Carlos Brieva, donde en la última fecha del Torneo Clausura pasado cortó una racha de 10 fechas sin victoria, Brown de Adrogué sumó un buen punto. Aunque, para meterse de lleno en el lote de protagonistas deberá comenzar a hilvanar un par de triunfos para no perder el tren de los candidatos.

Formación de Brown de Adrogué y próxima fecha Los 11 que dispuso Pablo Nieva: Sebastián Giovini; Lucas Cesare, Carlos Aguirre, Dante Cardozo y Adriel Ortiz; Alexis Castaño, Juan Silva, Lucas Galván y Matías Sproat; Alan Visco y Nicolás Meaurio. El próximo sábado 21, el Tricolor recibirá a Arsenal de Sarandí, dirigido por su exDT Fabián Lisa. Se jugará desde las 14 en el estadio Lorenzo Arandilla, renovado en el último tiempo.

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