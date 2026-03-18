miércoles 18 de marzo de 2026
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18 de marzo de 2026
Colombiano.

Raúl Loaiza dejó atrás las lesiones y volvió a las canchas

El volante de Lanús, Raúl Loaiza, jugó 45 minutos para la Reserva frente a Newell´s, luego de casi un año y medio. Una buena noticia para Mauricio Pellegrino.

Raúl Loaiza volvió a jugar tras la lesión.

Raúl Loaiza volvió a jugar tras la lesión.

Raúl Loaiza volvió a escena. El volante jugó 45 minutos para la Reserva de Lanús, que venció por 2-0 a Newell’s, y es puntera de la Zona B del Torneo Proyección. Oficialmente no jugaba desde el 25 de septiembre de 2024.

Casi un año y medio después de la grave lesión en el estadio Atanasio Girardot ante Deportivo Independiente Medellín (1-1), que clasificó al Granate a las semifinales de la Copa Sudamericana, Raúl Loaiza pudo pisar nuevamente un campo de juego. Lo hizo en la cancha 2 del Polideportivo, donde el equipo de Román Martínez se impuso por los goles de Mateo Peralta e Ian López.

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Un calvario para Raúl Loaiza

La recuperación del mediocampista se prolongó más que los tiempos estimados por el cuerpo médico. Fue operado por una ruptura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha. A fines de abril del año pasado ingresó otra vez al quirófano para colocarle materiales especiales en la rodilla.

Raúl Loaiza
El volante de Lan&uacute;s jug&oacute; 45 minutos.

El volante de Lanús jugó 45 minutos.

Los problemas en el transcurso de la rehabilitación volvieron a aparecer: en septiembre se le detectó una fibrosis que retrasó su retorno. Este año realizó la pretemporada bajo el mando de Mauricio Pellegrino, jugó algunos amistosos, pero un desgarro en el aductor largo de la pierna izquierda volvió a marginarlo.

Pese a todos los problemas que soportó, en Lanús lo consideran muy bien. “Es un jugador importante y uno de los mejores pagos del plantel. Queremos que se quede”, consideró en su momento el presidente Nicolás Russo. De hecho, Loaiza firmó la extensión de su contrato hasta diciembre de 2026.

Un “refuerzo” para Mauricio Pellegrino

La agenda de partidos de Lanús está completa respecto a los torneos que tendrá por delante. Por eso, el objetivo es que Raúl Loaiza siga sumando minutos y alcance el mejor estado físico posible para estar en la consideración del técnico.

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La seguidilla de partidos entre Torneo Apertura, Copa Libertadores y Copa Argentina -en menor medida- obligará a que Mauricio Pellegrino comience la rotación de jugadores, como lo hizo en las semanas de Recopa Sudamericana.

Raúl Loaiza dio el primer paso. Jugó 45 minutos, lo suficiente para no exigirlo y que vuelva a sentirse importante. Lanús recupera un “refuerzo” en medio de la alta competencia.

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