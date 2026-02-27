Nicolás Russo sacó pecho sobre la victoria de Lanús: "Le ganamos al Real Madrid de Sudamérica"

Nicolás Russo , presidente de Lanús, se mostró orgulloso por los jugadores y cuerpo técnico al alzar la Recopa Sudamericana en el Maracaná ante el Flamengo . Un nuevo título internacional para el Granate se dio bajo su mando y la posibilidad de ganar otro trofeo ante un gigante sudamericano y en un escenario mítico.

En diálogo con ESPN F12 , el dirigente señaló: "No sé cómo estamos, todavía estamos volando. Estamos muy felices. Tengo 38 años como dirigente y trato de ir creyendo cada día un poco más. Y este es un paso más. Muy importante, bisagra en la historia del club, que lo posiciona en otro más, pero todo es importante".

"Venimos de superar a Vasco da Gama, a Fluminense, a Atlético Mineiro... y ahora le ganamos al Real Madrid de Sudamérica. Tienen un presupuesto de 400 millones de dólares, no podés ni empezar a hablar, y les ganamos los dos partidos. Muy orgulloso de todos los jugadores de este plantel, del cuerpo técnico, que es maravilloso, y de lag ente, que respalda, respalda y respalda: había 3000 hinchas de Lanús en Río", completó sobre la victoria contra el Mengao en Río de Janeiro.

Luego de obtener la Recopa Sudamericana en el Maracaná , ahora Lanús vive un presente soñado. El equipo dirigido por Mauricio Pellegrino está de festejo, aunque ya debe enfocarse en el Torneo Apertura donde visitará a Defensa y Justicia y luego recibirá a Boca en La Fortaleza.

En ese contexto, el presidente Nicolás Russo confirmó que está todo muy avanzado entre la seguridad y AFA para recibir a los hinchas de Boca el próximo miércoles 4 de marzo. El encuentro correspondiente a la séptima fecha del Torneo Apertura debía disputarse esta semana, pero por la final que jugó Lanús se pospuso para la semana siguiente.

El mandamás del Granate fue quien reveló la posibilidad de que la gente de Boca pueda estar presente en Cabrero y Guidi, siempre y cuando sea aprobado por la Comisión Directiva de Lanús.

Embed OFICIAL: LUEGO DE CONQUISTAR LA #Recopa SUDAMERICANA, LANÚS CONFIRMÓ QUE RECIBIRÁ A BOCA EN LA FORTALEZA CON PÚBLICO VISITANTE. Será por el partido postergado, correspondiente a la fecha 7 del #TorneoApertura. pic.twitter.com/C09AkCX8Ya — SportsCenter (@SC_ESPN) February 27, 2026

Qué ubicación tendrían los hinchas de Boca en La Fortaleza

Nicolás Russo aseguró que se encuentran trabajando con los organismos de seguridad para que puedan ingresar 10 mil hinchas de Boca a La Fortaleza. Además, el presidente de Lanús reveló que "el precio de las entradas será de 100 mil pesos cada una y la parcialidad xeneize tendrá un sector preferencial en el estadio".

Y cerró: "Tenemos hablado y bastante avanzado con seguridad, bastante avanzado con AFA. La cancha de Lanús es segura, estamos acostumbrados a jugar con cancha llena, y creo que se da en un marco especial. Si bien vamos a jugar con Defensa y Justicia en Florencio Varela previamente, los jugadores se van a mostrar públicamente en la cancha de Lanús con Boca. Esto es muy profesional y necesitamos recaudar".