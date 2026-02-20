La bomba de Nicolás Russo sobre el mercado de pases en Lanús después de la Recopa

Lanús hizo poco ruido en el mercado de pases, contrató tres refuerzos, pero no vendió. Y ese es un punto clave para la dirigencia del Granate encabezada por el presidente Nicolás Russo, que dejó abierta la posibilidad de escuchar ofertas para equilibrar la economía del club a futuro.

El lateral Tomás Guidara, el arquero Franco Petroli y el extremo Matías Sepúlveda fueron los tres refuerzos que llegaron al plantel de Mauricio Pellegrino para una temporada con Torneos Apertura y Clausura, Copa Argentina y Copa Libertadores, además de las finales de Recopa Sudamericana .

Sin entrar en detalles, “Nicola” precisó que después de los partidos de la Recopa Sudamericana podría haber novedades en relación a alguna salida. “Después de la Recopa estamos abiertos a escuchar ofertas. Lanús necesita vender, no me preocupa. Si se vende un jugador al exterior, sea el que sea, se puede reponer”, afirmó el máximo dirigente de Lanús en diálogo con DSports Radio.

Poniéndole punto final al tema , Nicolás Russo manifestó que “si después del partido con Flamengo l lega una buena oferta, nos sirve y al jugador también, ¿por qué no?”.

Quiénes podrían emigrar de Lanús

Lucas Besozzi estuvo en el radar de Unión de Santa Fe e Independiente Bogotá, de Colombia. Y hubo una oferta desde el F.C. Orenburg, de Rusia, al que Lanús traspasó a Matías Pérez a fines de 2022, quedándose con el 40% de la ficha.

El oriundo de Monte Grande ya salió a préstamo a Central Córdoba de Santiago del Estero, Gremio de Porto Alegre y Tigre. Renovó contrato con Lanús hasta 2028 y la intención es vender la totalidad de su pase.

También hubo sondeos por Rodrigo Castillo (desde Boca Juniors), al que Nicolás Russo tasó en US$10 millones. Otro que estaría en vidriera es el joven Agustín Medina. Habrá que esperar más allá del 26 de febrero para más novedades.

Qué dijo Nicolás Russo de Mauricio Pellegrino

El entrenador Mauricio Pellegrino y el hincha de Lanús no conectaron de entrada, pero el título de la Copa Sudamericana acercó a las partes. Tal es así, que la dirigencia le renovó contrato por el resto de esta temporada.

“Con Pellegrino nunca dudamos. En el segundo semestre Lanús quedó puntero del torneo, pasamos en Copa Argentina. Con el técnico estuvimos siempre conformes, en todo sentido. Estamos muy felices de tener un cuerpo técnico como este”, aseguró el presidente de Lanús.