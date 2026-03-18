Facundo Arana y María Susini se mostraron juntos por primera vez tras la separación

María Susini y Facundo Arana anunciaron su separación a principios de este año luego de una relación de casi dos décadas y con tres hijos en común. Mientras que ahora los rumores aseguran que el actor y la modelo pueden darse otra oportunidad.

Fue el propio Facundo Arana quien confirmó públicamente que la pareja había terminado y aseguró en su momento que aún había mucho amor entre ellos y que nada era definitivo, al menos desde su punto de vista.

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También se habló de un supuesto romance entre el actor y Gabriela Sari, con quien compartió elenco en el pasado, pero ninguna de las partes los confirmó. Mientras que María Susini no habló, pero sí hubo muchos rumores en torno a un supuesto “secreto” que podría dejar mal parado a su ex.

"Si ella habla, explota todo", decían los rumores. Pero esto es algo que tampoco se confirmó jamás. Pero ahora, se los vio cenando juntos.

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Fede Flowers contó como primicia que la modelo fue a ver un show que Facundo Arana en un reconocido bar de Mar del Plata y luego, cenó con él en el mismo lugar.

Si bien es cierto que estaban acompañados por algunos amigos, los que estaban cerca aseguran que había miradas cómplices y risas nerviosas ante las miradas de los presentes. Mientras tanto, ni Facundo Arana como María Susini decidieron expresarse públicamente.