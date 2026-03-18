miércoles 18 de marzo de 2026
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18 de marzo de 2026
Donde hubo fuego.

Facundo Arana y María Susini se mostraron juntos por primera vez tras la separación

Facundo Arana y María Susini compartieron una cena en un bar de Mar del Plata y reavivan los rumores de reconciliación, tras anunciar su separación.

Facundo Arana y María Susini, ¿juntos?

Facundo Arana y María Susini, ¿juntos?

María Susini y Facundo Arana anunciaron su separación a principios de este año luego de una relación de casi dos décadas y con tres hijos en común. Mientras que ahora los rumores aseguran que el actor y la modelo pueden darse otra oportunidad.

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También se habló de un supuesto romance entre el actor y Gabriela Sari, con quien compartió elenco en el pasado, pero ninguna de las partes los confirmó. Mientras que María Susini no habló, pero sí hubo muchos rumores en torno a un supuesto “secreto” que podría dejar mal parado a su ex.

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Facundo Arana y María Susini, juntos.

Facundo Arana y María Susini, juntos.

"Si ella habla, explota todo", decían los rumores. Pero esto es algo que tampoco se confirmó jamás. Pero ahora, se los vio cenando juntos.

Las versiones de reconciliación de Facundo Arana y María Susini

Fede Flowers contó como primicia que la modelo fue a ver un show que Facundo Arana en un reconocido bar de Mar del Plata y luego, cenó con él en el mismo lugar.

Si bien es cierto que estaban acompañados por algunos amigos, los que estaban cerca aseguran que había miradas cómplices y risas nerviosas ante las miradas de los presentes. Mientras tanto, ni Facundo Arana como María Susini decidieron expresarse públicamente.

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