La sugerente publicación de Gabriela Sari en medio de los rumores de romance con Facundo Arana

Gabriela Sari, que estuvo muchos años en pareja y tiene una hija con el conductor Rulo Schijman, publicó una story que generó revuelo.

La sugerente publicación de Gabriela Sari en medio de los rumores de romance con Facundo Arana.

La sugerente publicación de Gabriela Sari en medio de los rumores de romance con Facundo Arana.

La actriz, que estuvo muchos años en pareja y tiene una hija con el conductor Rulo Schijman, mantiene bajo perfil y un amistad muy fuerte con Facundo Arana.

Los gestos entre ellos despertaron rumores de una posible relación que podría ir más allá de la amistad. En medio del revuelo mediático, la actriz dejó una llamativa reflexión sobre el amor en su cuenta de Instagram que alimentó las versiones de romance entre ellos.

“Enamórate de ti, de la vida, y luego de quien tú quieras”, decía la frase en la foto que compartió la actriz. En la misma agregó: "En un universo de colores intensos".

La frase de Frida Khalo llamó la atención porque justo coincide con los rumores que la vinculan con el actor.

