Qué dijo Rulo Schijman sobre el rumor de romance entre Facundo Arana y Gabriela Sari

La expareja de la actriz y padre de su hija opinó sobre la fuerte versión de romance que circuló esta semana del vínculo entre Arana y Sari.

Qué dijo Rulo Schijman sobre el rumor de romance entre Facundo Arana y Gabriela Sari.

Qué dijo Rulo Schijman sobre el rumor de romance entre Facundo Arana y Gabriela Sari.

Fiel a su estilo irónico, el conductor respondió con humor a las versiones que comenzaron a circular. Y, a través de una historia de Instagram, compartió una captura de una nota que aseguraba que Arana estaría “muy cerca” de Sari luego de su ruptura con María Susini.

“Estoy sorpresa”, escribió sobre la imagen con un tono claramente de burla. Y se preguntó: “¿Está chequeado? Hubiésemos swingueado el año pasado”.

Revuelo de romance

El posteo del periodista se dio en medio del revuelo que despertaron varias imágenes que compartió Gabriela Sari junto a Facundo Arana y Donna, la hija que tuvo con Rulo.

Por su lado, Arana también replicó algunas de esas postales y dejó mensajes cargados de afecto. “Amigos del alma y competencia de helados. La cachorra más genia del mundo. La peque actuó en dos estadios llenos”, expuso en una historia en la que aparece tomando helado con la nena. Incluso, allí arrobó tanto a Sari como a Schijman, dejando en claro el vínculo cercano que los une desde hace tiempo.

Además, Gabriela también enfrentó los rumores y reaccionó con complicidad al revuelo generado. “¡Les dijeeee que se veníaaa!”, arrojó irónicamente.

