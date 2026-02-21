sábado 21 de febrero de 2026
21 de febrero de 2026
Facundo Arana habló del supuesto romance con Gabriela Sari tras su separación de María Susini

A semanas de haber confirmado su ruptura con la modelo tras casi dos décadas, Facundo Arana se refirió a las versiones sobre el romance con la actriz.

Facundo Arana habló del romance con Gabriela Sari tras su separación de María Susini.

Facundo Arana habló del romance con Gabriela Sari tras su separación de María Susini.

"Estoy bien, estoy de pie, estoy laburando, estoy haciendo esta obra, el arte realmente te salva. Lo que son las especulaciones yo ya no me puedo meter, no me engancho con eso porque está mi familia de por medio", expresó.

Las versiones que lo acercan sentimentalmente a Gabriela Sari también fueron puestas sobre la mesa.

Fiel a su estilo, el actor eligió bajarle el tono a los rumores y hasta se permitió tomarlos con humor: “No me molesta, sí me da gracia. Hablamos con ella, hablé con el Rulo, pero contra esas cosas… somos familia, somos como hermanos, más que reírnos de eso…”. Así, buscó desactivar cualquier interpretación romántica y dejó en claro que el vínculo es cercano, pero desde otro lugar.

