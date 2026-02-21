Sol Pérez recordó su cruce con Javier Milei: "Sé lo que cuesta ganarse la plata"

Sol Pérez recordó su cruce con Javier Milei: "Yo sé lo que cuesta ganarse la plata".

La mediática Sol Pérez analizó el rol del Estado desde una perspectiva social y personal, poniendo de ejemplo su pasado. “Si el Estado no interviene, las relaciones y las diferencias económicas son muy grandes, son muy grandes. Yo vengo de un lugar muy humilde, de una familia que le costó, que la luchó; mi papá es re-laburador, tiene su local de siempre en la calle... Entonces es como que veo la realidad”, se diferenció.

El recuerdo de la discusión entre Sol Pérez y Javier Milei Embed Sol Pérez: "Que los impuestos vayan a donde tienen que ir" Pérez sostuvo que, a pesar de que ahora ella se encuentra en un lugar privilegiado, respeta el valor que tiene el dinero: “Sé de dónde viene la gente y sé lo que cuesta ganarse la plata, lo que cuesta pagar un colegio si es que lo podés pagar, comer si es que podés comer todos los días”.__IP__

Además, aclaró que ella “no está en contra de los impuestos”, sino que se cuestiona que “esos impuestos vayan realmente a donde tienen que ir”.

"Él [Javier Milei], en su momento, su pensamiento es el mismo que el que tiene hoy: que es un Estado de libertad total o donde el Estado tal vez no interviene tanto. Me imagino que, estando en el poder y siendo Presidente, cambia un poco esa idea porque tenés que hacer un paso a su idea final. Pero bueno, yo tengo un Estado, tal vez, o estudié de determinada manera, o por mis vivencias, un Estado capaz más presente...", concluyó.

