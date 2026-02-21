A un mes de la desaparición de Narela Barreto: ¿cómo sigue la investigación por su muerte?

Este sábado se cumple un mes de la desaparición de Narela Barreto , la joven oriunda de Banfield que fue encontrada sin vida días más tarde en la ciudad estadounidense de Los Ángeles, donde hay una causa abierta que investiga su muerte.

Pese a que desde un principio la familia de la vecina de Lomas de Zamora manifestó su sospecha de que habría sido víctima de un asesinato, esta versión todavía no fue confirmada de manera oficial.

Conmoción. Un vecino de Lomas tuvo una trágica muerte en El Bolsón

En el recuerdo. El emotivo video que publicó Banfield a 20 años de la muerte de Garrafa Sánchez

Según informó Los Ángeles Press , informó que el sistema público del Departamento del Médico Forense del Condado de Los Ángeles, California, registra un expediente abierto identificado con el número 2026-01441, a nombre de Narela Márquez Barreto , con fecha de muerte asentada el 23 de enero de 2026, edad 27 años y lugar de fallecimiento en el hospital.

Días atrás, el mismo medio aseguraba que no existía un registro oficial acerca del fallecimiento de la joven. Sin embargo, esto habría ocurrido porque para las autoridades locales, el expediente figura con sus do nombre y sus dos apellidos.

De acuerdo a la información publicada por el medio local, el caso figura como abierto (Case status: Open). No hay una causa de muerte determinada ni se conocen resultados concluyentes de una autopsia. En el registro forense se consigna la causa de muerte como diferida (Cause A: Deferred) y se indica que el cuerpo fue liberado para su disposición (Body status: Released). Hasta el momento, no existe un informe final disponible.

Narela Barreto (1) La información oficial sobre el caso Narela Barreto, aún abierto en Los Ángeles (Gentileza Los Ángeles Press).

El caso Narela Barreto

La familia de la joven que tenía 27 años, que estuvo varios días desaparecida en Los Ángeles, y cuya muerte fue confirmada este jueves, reveló detalles impactantes de cómo y dónde habría sido encontrado su cuerpo sin vida.

Por ahora, la información que manejan los familiares de Narela Barreto indica que el fallecimiento ocurrió el mismo día en el que la joven dejó de responder llamadas.

“Lo que a mí me llegó es que la encontraron en la calle. Estaba a unas cinco cuadras tirada y ya parece que tenía un par de días fallecida”, expresó Santiago, el hermano, en diálogo con medios nacionales.