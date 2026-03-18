miércoles 18 de marzo de 2026
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18 de marzo de 2026
Investigación.

La hipótesis oficial del crimen del almacenero que habría sido asesinado por un vecino de Temperley

Los detenidos iban a ser indagados este miércoles por el crimen del comerciante de Almirante Brown. Hay un tercer implicado que sigue prófugo.

Roberto Antonio Peralta, la víctima del crimen.

Roberto Antonio Peralta, la víctima del crimen.

La investigación por el crimen de Roberto Antonio Peralta, el almacenero asesinado en la localidad de San José, en Almirante Brown, gira en torno a la hipótesis de un intento de robo como movil del hecho, mientras sigue la búsqueda de un prófugo.

Fuentes judiciales consultadas por La Unión descartaron todo tipo de dudas y confirmaron que para los investigadores del caso, los asesinos ingresaron al lugar con fines de cometer un asalto. Sin embargo, terminaron con la vída del comerciante y huyeron a bordo de un vehiculo estacionado a pocos metros de allí, conducida por un tercer cómplice.

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El crimen ocurrió el domingo pasado en un negocio ubicado en el cruce de Santa Cruz y Frías. La víctima atendía su almacén en horas de la noche, cuando dos ladrones armados ingresaron para asaltarlo.

crimen almacen
Una c&aacute;mara de seguridad capt&oacute; el momento del crimen.

Una cámara de seguridad captó el momento del crimen.

Segundos después de entrar, uno de los delincuentes le efectuó tres disparos al almacenero. Enseguida salieron corriendo hacia la esquina, donde los esperaba una camioneta para escapar. Se fueron sin robar nada.

Los vecinos, alertados por el ruido de los disparos, fueron rápidamente a asistir a Roberto. El almacenero terminó siendo traslado al Hospital Oñativia, donde murió a causa de graves heridas en la pelvis y el abdomen.

Los detenidos por el crimen

Tras analizar las cámaras de seguridad, los efectivos de la DDI de Lomas de Zamora lograron reconstruir el recorrido de la camioneta de los asesinos: habían circulado por Quilmes, Berazategui y Florencio Varela. En esta última ciudad, la Policía encontró el vehículo abandonado.

Las pericias permitieron identificar algunas huellas dactilares. También se encontró un teléfono celular de los criminales. Fue así como arrestaron a M.A.C., un hombre domiciliado en la localidad de Temperley, dueño del celular encontrado.

Según fuentes judiciales, el vecino lomense cuenta con varios antecedentes penales por distintos robos a mano armada y por infracción a la Ley 23.737 (drogas). Además, había estado preso hasta octubre de 2021.

El otro detenido fue A.E.R., quien fue arrestado en La Plata y señalado como autor material del disparo. Ambos quedaron a disposición de la UFI 3 descentralizada de Almirante Brown.

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