Bruno Sepúlveda, tajante sobre el presente de Banfield: "Me hincha las pelotas"

Bruno Sepúlveda no ocultó su malestar por el presente institucional que atraviesa Banfield y luego de la derrota de anoche ante Sarmiento , fue tajante. “Todo esto me hincha un poco las pelotas”, remarcó, claro y sin vuelta, en relación a la realidad económica del club y la deuda con el plantel.

En diálogo con el periodista Fabián Jersak, el atacante del Taladro no esquivó la pregunta luego de la caída en Junín por la fecha 2 del Torneo Apertura y describió cómo se siente en medio de este contexto de incertidumbre.

“Estos son problemas de la dirigencia y lo está carcomiendo al plantel, ya que tenemos muchos jugadores jóvenes. Pensar todos los días en esto es algo que, a mí, me rompe las pelotas porque no te enfocás al 100 por ciento, aunque es lo que querés”, remarcó el exjugador de Barracas Central.

Estas declaraciones se suman a las que había dado Sergio Vittor en la antesala del inicio de la nueva temporada de la Liga Profesional , en la que expuso la realidad del plantel y habló de lo complicado del día a día.

“Hasta último momento se habla de los sueldos, de las personas que están detrás nuestro, de la familia de los chicos, y nosotros en lo único que tenemos que pensar es en jugar”, agregó Sepúlveda, quien se mostró con mucha “bronca” por la derrota que sufrió el equipo ante Sarmiento, un rival directo por el descenso.

Sepúlveda habló sin vueltas del momento de Banfield.

Vale aclarar que Banfield logró achicar la deuda que mantenía con el plantel, ya que la semana pasada le abonó algunos meses adeudados y se espera que, en los próximos días, con la venta de algún futbolista, se pueda regularizar la situación.

Pide experiencia para Banfield

A esta realidad, Banfield le agrega el problema de las inhibiciones que le impidieron reforzar el plantel en este mercado de pases. Sin embargo, de acuerdo a diferentes informaciones, eso se solucionaría en las próximas horas. Y con eso, cerraría seis refuerzos.

Al respecto, Bruno Sepúlveda remarcó: “El plantel es muy joven, los cambios que entran son debutantes y necesitamos tener un plantel de más experiencia, pero confiamos en lo que tenemos y vamos a tratar de cambiar la cara. Es recién la segunda fecha y el martes tenemos una buena prueba ante uno de los recién ascendidos, pero será difícil”.