Mercado de pases.

Con la confirmación de Ángel Romero a Boca, Banfield es el único que no se reforzó

Con la confirmación del paraguayo Ángel Romero como refuerzo de Boca, Banfield termina siendo el único club que no se incorporó en este receso de verano.

Con la confirmación de Ángel Romero como primer refuerzo de Boca, Banfield es el único club de la Liga Profesional que no incorporó futbolistas en este mercado de pases, lo que habla de la profunda crisis que está atravesando el club.

Hasta hace una semana, cuando se había cerrado la primera parte del mercado de pases, Banfield y Boca (llamativamente) eran los únicos que no habían sumado caras nuevas a sus planteles. Ahora, el Xeneize confirmó la llegada de Ángel Romero y tiene muy avanzada la contratación de Santiago Ascacibar.

Esta situación describe a la perfección el complejo momento económico que atraviesa el Taladro, que lejos de poder reforzarse, producto de las inhibiciones que pesan sobre el club, sólo ve cómo se le van futbolistas.

