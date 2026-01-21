Sergio Vittor, defensor de Banfield, con la expectativa de sumar en un año difícil

Sergio Vittor fue uno de los exponentes en la Liga Profesional de cara al debut de Banfield , este jueves, recibiendo a Huracán en el estadio Florencio Sola . El “Chino” analizó las expectativas del Taladro en un año futbolistico durísimo en el que librará una feroz batalla contra el descenso.

“Como equipo tenemos la expectativa de sumar puntos, sabemos que arrancamos un año difícil con el tema promedio y tabla anual. Independientemente que es un (Torneo) Apertura y que todo se define en el Clausura, somos conscientes de que tenemos que sumar y este partido es importante, jugamos de local y como un primer partido de torneo hay que ir agarrando ritmo, no es fácil, podemos jugar amistosos, pero por los puntos es otra cosa”, expresó el defensor de 36 años, el más experimentado del plantel.

No es un arranque de temporada ideal. Las inhibiciones, un mercado de pases sin refuerzos y algunas salidas importantes, ponen a Banfield en un escenario en el que deberá acomodarse rápido para que no se lo lleven puesto.

El central ya se acomodó al club tras varios años en el exterior y valoró el compañerismo que reina en el plantel. “El grupo fue una de las cosas que destaqué durante el semestre que me tocó estar, es espectacular. Sabemos la problemática del club, que no pudimos incorporar y así y todo el grupo entendió, fue empático en su momento con la dirigencia para llevarlo adelante. Como grupo nos enfocamos en controlar lo que podemos controlar. El cuerpo técnico lo tuve en Gimnasia La Plata, era más chico, y hoy estoy disfrutándolo más, son seres humanos espectaculares. El mensaje fue el mismo, seguir esforzándonos, pelear cada partido, jugarlo como una final”.

Sergio Vittor El defensor de Banfield extrañaba la pasión del fútbol argentino.

El oriundo de La Plata llegó libre desde el Al-Kuwait Sport Club a Banfield para el Torneo Clausura pasado. Es su tercera etapa en el Taladro después de las de 2015 y 2019. Y valoró el hecho de regresar. “Feliz, porque es muy difícil para un futbolista estar donde uno quiere estar. Muchas veces pasa que siendo futbolista o tener el trabajo que tenemos a veces te tenés que readaptar y tenés que estar donde te toca. Estoy donde quiero estar. Elijo estar acá, a mi edad seguramente me quedarán pocos años y estoy disfrutando mucho. Agradecido con esta profesión por poder estar y disfrutar del lugar que hoy tengo, y desde lo deportivo ayudar lo más que pueda”, manifestó Vittor.

El objetivo de Sergio Vittor a futuro

Con contrato firmado hasta diciembre de 2026, el “Chino” proyecta más allá del futbolista. “Me tocó en el 2025 tener la lesión de ligamentos cruzados y a partir de ahí uno se empieza a plantar ciertas situaciones y lo viene pensando por una cuestión de edad y de competitividad. Siento que puedo seguir compitiendo. Se piensa, a uno le gustaría seguir ligado al fútbol, no tengo nada definido”, acotó.

Sergio Vittor Liga Profesional El "Chino" Vittor en la previa al debut en el Torneo Apertura.

Pero, explicó que lo seduce mucho la parte de ayudar a los chicos: “Creo que hoy en día nos pasa mucho y creo que lo vemos que hay jóvenes, a diferencia de cuando debuté que uno integraba planteles de gente grande y eran solamente tres, cuatro o cinco chicos. Hoy tenemos quizás en el plantel 25 pibes y somos tres grandes. Y los chicos carecen de recursos, no económicos, sino de los que sabemos que tiene el fútbol a la hora de jugar, pensar, manejarse. Lo miró más por ahí, siendo lo que sea, manager, representante, el lugar que tenga que ocupar, me siento muy identificado con eso, sé lo que es ser chico porque lo viví en su momento y era duro antes”, dijo con mucho convencimiento.

Para Sergio Vittor, la pasión no se negocia

En 2019 dejó el fútbol argentino y se reincertó a la pasión que no encontró en otras partes del mundo. “Me tocó estar en Chile, Arabia Saudita, Qatar, todo el Golfo Árabe y lo que uno extraña es la pasión que se vive acá. Cuando vine me tocó debutar en cancha de Newell’s después de siete años afuera y era impresionante lo que disfruté. Cuando se va afuera y está en esos lugares no encuentra esa pasión por ningún lado, ese sentido de pertenencia porque estamos acostumbrados a cada lugar que vamos, él en Huracán (por Nehuén Paz, el otro invitado a la conferencia) yo en Banfield, independientemente de la conexión que tengamos con los clubes, de darlo todo y defender el escudo a muerte porque eso es lo que nos enseñaron desde chico. En mi caso, cuando estuve afuera eso uno no lo encuentra. Tiene su lado bueno y malo. Ganábamos, perdíamos o empatábamos y a la hora de salir a la calle era lo mismo. Acá se vive un fervor muy grande, si perdemos el jueves ni se me ocurre salir de mi casa, pero así se vive, acá se involucra todo, lo personal, deportivo”, finalizó Vittor, ya enfocado en el estreno ante el Globo en el Florencio Sola.