Lisandro Piñero, la joya de Banfield que volvió a brillar tras una dura lesión

Los pibes de Banfield dieron la cara en un momento crítico. Y, al final de la noche en el estadio Florencio Sola , los silbidos mutaron en aplausos luego del 2-1 frente a Estudiantes de Río Cuarto. El Taladro ganó su primer partido y Lisandro Piñero fue una de las figuras del equipo dirigido por Pedro Troglio.

El misionero de Oberá festejó por partida doble: la victoria necesaria de Banfield y el haber dejado atrás una traicionera lesión que lo dejó fuera de las canchas por mucho tiempo, en el cual recibió todo apoyo para volver a deslumbrar.

“Muy contento y muy feliz por el equipo que pudimos cambiar la cara en el segundo tiempo. Lloré después del gol porque fue algo que sentí después de tanto tiempo afuera, una lesión que se me hizo muy larga que gracias a Dios la pudimos sacar adelante junto a los médicos y el kinesiólogo”, afirmó Piñero.

El pibe de 18 años , que jugó su primer partido en el Torneo Apertura , superó duros momentos. “También quiero agradecer a mi familia que siempre estuvo presente para mí, en esos momentos duros que quizá me ponía bajón porque quería volver a jugar, pero muy feliz porque eso dio frutos y pudimos obtener estos tres puntos muy importantes”, destacó el extremo izquierdo.

Primer gol de Banfield Lisandro Piñero va al abrazo con Lautaro Gómez tras el empate parcial de Banfield.

En agosto de 2025, en la victoria ante Estudiantes de La Plata (3-2), sufrió un desgarro en el recto anterior del cuádriceps de la pierna derecha. Durante el proceso de rehabilitación padeció una recaída muscular que lo tuvo a maltraer.

La fuerza de los pibes levantó a Banfield

Por eso la alegría de haber sacado adelante un partido adverso en el primer tiempo, pero con toda la frescura de los pibes en la etapa final. “Siento que metimos mucho, dejamos todo en la cancha, siento mucho estos colores junto a mis compañeros y muy feliz”, remarcó Piñero, que entró en la acción previa al gol del empate de Lautaro Gómez que, junto a Lautaro Villegas, fueron los primeros recambios de Pedro Troglio para los últimos 45 minutos.

La clave para dar vuelta el partido, según palabras de Lisandro Piñero, fue mentalizarse todos de que podían hacerlo: “Cambiamos la cabeza, siempre vamos para adelante, tratamos de dar lo mejor de cada uno de nosotros”. Y sobre la charla con el entrenador en el entretiempo precisó que “más que nada nos dijo que demostremos lo que hacemos y salimos a la cancha a eso”.

Además, se mostró feliz por su compañero Lautaro Gómez, que con su golazo al ángulo derecho encendió la remontada de Banfield. “Antes que salgamos a la cancha en el segundo tiempo le dije que entre con confianza, que patee al arco, que pruebe. Muy feliz por él y por su golazo”, lo felicitó el misionero.