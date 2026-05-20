Repechaje en Gran Hermano: los participantes revelaron quiénes quieren que vuelvan a la casa

Los que quieren volver a Gran Hermano.

Gran Hermano Generación Dorada tendrá este miércoles una de las galas más esperadas de los seguidores del reality de Telefe con la edición de repechaje. A través del voto del público decidirá quiénes reingresarán a la casa más famosa del país.

Algunos ingresarán nuevamente al certamen gracias al voto telefónico del público y otros dos mediante el Golden Ticket. Incluso se rumorea que este beneficio lo podrá tener una famosa, como Charlotte Caniggia.

Embed Intentarán volver Tomy Riguera, Nick Sicaro, Nazareno Pompei, Franco Poggio, Martín Rodríguez, Carlota, Carmiña, Mavinga, Lolo Poggio, Kennys Palacios, Brian Sarmiento, Yipio, Grecia Colmenares, Lola Tomaszeuski, La Maciel y Danelik.

Mientras que Andrea del Boca, Sol Abraham, Andrea de Lucía y Gabriel Lucero decidieron no participar de la instancia del repechaje por distintos motivos.

En una dinámica especial, los jugadores actuales de Gran Hermano Generación Dorada debieron revelar frente a todos quienes quieren que regresen al juego. image Qué participantes eligieron los jugadores de Gran Hermano Cinzia Francischiello: Sol y Danelik. Yanina Zilli: Martín y Brian Sarmiento. Emanuel Di Gioia: Lucero. Luana Fernández: Martín. Manuel Ibero: Lola, Lolo y Nazareno. Eduardo Carrera: Lucero. Juanicar: Yipio. Franco Zunino: Martín y Tomy. Titi Tchsserkaski: Lolo y Lola. Pincoya: Danelik y Kennys. Tamara Paganini: Nazareno y Danelik.

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