miércoles 20 de mayo de 2026
Escribinos
20 de mayo de 2026
Todo o nada.

Repechaje en Gran Hermano: los participantes revelaron quiénes quieren que vuelvan a la casa

Este miércoles por la noche se definirá el repechaje en Gran Hermano, para que algunos jugadores puedan reingresar al certamen de Telefe.

Los que quieren volver a Gran Hermano.&nbsp;

Los que quieren volver a Gran Hermano. 

Algunos ingresarán nuevamente al certamen gracias al voto telefónico del público y otros dos mediante el Golden Ticket. Incluso se rumorea que este beneficio lo podrá tener una famosa, como Charlotte Caniggia.

Lee además
Arranca el repechaje en Gran Hermano. 
Por la revancha.

Repechaje en GH: los que buscan volver y los que rechazaron el regreso
Los Martín Fierro de Gran Hermano. 
Todo o nada.

GH tuvo sus propios Martín Fierro: ¿Quién se llevó el Oro?
Embed

Intentarán volver Tomy Riguera, Nick Sicaro, Nazareno Pompei, Franco Poggio, Martín Rodríguez, Carlota, Carmiña, Mavinga, Lolo Poggio, Kennys Palacios, Brian Sarmiento, Yipio, Grecia Colmenares, Lola Tomaszeuski, La Maciel y Danelik.

Mientras que Andrea del Boca, Sol Abraham, Andrea de Lucía y Gabriel Lucero decidieron no participar de la instancia del repechaje por distintos motivos.

En una dinámica especial, los jugadores actuales de Gran Hermano Generación Dorada debieron revelar frente a todos quienes quieren que regresen al juego.

image

Qué participantes eligieron los jugadores de Gran Hermano

Cinzia Francischiello: Sol y Danelik.

Yanina Zilli: Martín y Brian Sarmiento.

Emanuel Di Gioia: Lucero.

Luana Fernández: Martín.

Manuel Ibero: Lola, Lolo y Nazareno.

Eduardo Carrera: Lucero.

Juanicar: Yipio.

Franco Zunino: Martín y Tomy.

Titi Tchsserkaski: Lolo y Lola.

Pincoya: Danelik y Kennys.

Tamara Paganini: Nazareno y Danelik.

Temas
Seguí leyendo

Repechaje en GH: los que buscan volver y los que rechazaron el regreso

GH tuvo sus propios Martín Fierro: ¿Quién se llevó el Oro?

Cómo fue el reencuentro de Danelik y Brian afuera de Gran Hermano

La polémica postura de Gladys por la mugre en Gran Hermano

Dejá tu comentario

Lo que se lee ahora
Georgina Barbarossa y Moria Casán.  video
Sorpresa.

Así reaccionó Moria al ver que Georgina la sigue en Instagram: "Soy una m..."

Las más leídas

Te Puede Interesar

Gerardo Romano habló de todo. 
¡Ups!

Gerardo Romano, picante: "Me gustaría cog... todos los días"