Banfield-Racing se jugará con público visitante este sábado

Por segunda vez en la temporada, Banfield le abrirá las puertas del estadio Florencio Sola al público visitante. En las últimas horas se confirmó que la parcialidad de Racing podrá asistir a Peña y Arenales . El Taladro tomó la misma iniciativa en el debut del Torneo Apertura frente a Huracán.

El partido entre el Taladro y la Academia , correspondiente a la 5º fecha, se jugará este sábado 14, a partir de las 17.30, con televisación de TNT Sports.

La A.Pre.Vi.De (Agencia de Prevención de la Violencia en el Deporte) , confirmó que los hinchas del club de Avellaneda tendrán a disposición 5.600 entradas, desglosadas en 5.000 generales para la tribuna Valentín Suárez y 600 plateas del sector alto de la misma cabecera que da a la calle Gallo. En estos días se trabajará sobre la logística del ingreso al estadio para los visitantes.

Por su parte, los hinchas del Taladro se ubicarán en la tribuna Osvaldo Fani , con el ingreso por puertas 7 y 8. Huracán, en la fecha inaugural, le asignaron la misma cantidad de populares que a Racing Club, además de 700 plateas.

Racing Club ya visitó el Florencio Sola

El 11 de octubre pasado, por la 12º fecha del Torneo Clausura, Banfield-Racing Club también se jugó con la presencia del público visitante. En esa ocasión, la Academia triunfó por 3-1, con dos goles de Bruno Zuculini y otro de Adrián Balboa, mientras que para el dueño de casa descontó Bruno Sepúlveda.

Si bien el entrenador de Banfield, Pedro Troglio, se había manifestado en contra de la medida adoptada por la dirigencia encabezada por Matías Mariotto, comprendió la necesidad de recaudar para solventar la economía del club.

Hace menos de una semana, Banfield pudo levantar las siete inhibiciones que pesaban sobre el club y no le permitían realizar contrataciones para la presente temporada. Solucionado el problema, confirmó cinco refuerzos: Neyder Moreno, Favio Álvarez, Thomas Rodríguez, Federico Anselmo y David Zalazar.