Matías Mariotto explicó cómo hizo Banfield para levantar las inhibiciones

El levantamiento de las inhibiciones de Banfield fue una pesadilla de la cual todos los hinchas, socios, cuerpo técnico y dirigentes no podían despertarse. Es que para Matías Mariotto y toda la Comisión Directiva del Taladro , encontrar los recursos para pagar las siete inhibiciones que pesaban sobre el club parecía ser una historia de nunca acabar.

Finalmente, el presidente de Banfield pudo solventar el dinero que tenía que alcanzar para pagar las inhibiciones y poder empezar a sumar refuerzos. La tarea no fue sencilla, pero el mandamás del Taladro explicó la secuencia para llegar a esa suma, pasar el mal trago y pensar en lo que viene.

Fueron meses complicados, Banfield no podía pensar en sumar jugadores nuevos a su plantel y el entrenador Pedro Troglio se tuvo que arreglar con lo que tenía a disposición para comenzar el Torneo Apertura. A su vez, el clima no era el mejor, ya que el Taladro arrancó el campeonato con un empate ante Huracán y una derrota ante Sarmiento de Junín.

Sin embargo, el triunfo ante Estudiantes de Río Cuarto trajo una bocanada de aire fresco de la mano de los pibes que pusieron la cara por el equipo. Fue 2 a 1, se levantaron las inhibiciones y llegó el alivio.

"Hoy es un día de pequeñas celebraciones de todo lo que estamos viviendo en el club. Contento por levantar las inhibiciones, de manera medio épica. Lo que hicimos fue muchos acuerdos de pagos, en la mayoría y en algunos casos no quedó otra que poner dinero, porque otra opción no había", aseguró Mariotto en diálogo con el programa partidario Código Banfield.

Además, profundizó: "La realidad del club ya se sabe. Hicimos muchos acuerdos de pago, cada caso es particular. Con Independiente del Valle llegamos a un acuerdo por el pago total de la deuda, también con Atlanta United sucedió lo mismo. Hemos hecho un acuerdo con un pago inicial, después trataremos en una reunión de Comisión Directiva inhibición por inhibición, pero si dudas no fue nada sencillo".

Para destrabar la situación, el club debió afrontar y ordenar varias deudas significativas. Entre ellas, el pago de 700 mil dólares al Necaxa por la venta de Milton Giménez; 300 mil dólares correspondientes a comisiones al Insúa Group por distintas transferencias, como las de Eric Remedi y Joel Soñora; 280 mil dólares por la venta de Erik López al Atlanta United; y otros 230 mil dólares vinculados a litigios judiciales por salarios impagos.

Además, durante 2025, Banfield ya había logrado levantar otras tres inhibiciones tras acordar un pago de 1 millón de dólares a Mauricio Pugliese, titular de los derechos económicos de Roberto Brum, y regularizar deudas con Montevideo City Torque por José “Pepe” Álvarez y con León por Nicolás Sosa Sánchez.

mariotto banfield Mariotto y Banfield unidos en un duro momento.

Matías Mariotto habló sobre una lista de unidad en Banfield

Otro de los temas importantes que tocó el presidente de Banfield es sobre una unidad política en el club. A propósito, Matías Mariotto sostuvo: "Banfield está madurando institucionalmente. La situación nos obliga a estar maduros, todos juntos".

A su vez, habló sobre la relación con la minoría, la idea de unidad y las formas de hacer política dentro del Club. En ese contexto, mostró su deseo de "una lista de unidad en serio" para la próxima elección. Y apuntó: "Más allá de las diferencias, el problema son las formas. Nosotros vamos a seguir poniendo el escudo de Banfield por encima de todo".