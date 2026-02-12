Pablo Dóvalo y Facundo Tello arbitrarán los partidos de Banfield y Lanús

La AFA dio a conocer los árbitros para el Torneo Apertura de la Liga Profesional, como así también a las categorías del ascenso. La 5º fecha de la Primera División contemplará los partidos entre Banfield-Racing Club e Independiente-Lanús; en la Primera Nacional:Los Andes-Amirante Brown y Tristán Suárez- Temperley; y en la Primera B: Flandria-Brown de Adrogué y CADU-Talleres de Escalada.
El choque entre el Taladro y la Academia (Zona B), a jugarse el sábado a las 17.30 (TNT Sports) en el estadio Florencio Sola, será controlado por Pablo Dóvalo. En el VAR: Lucas Novelli. En tanto, el Rojo y el Granate (Zona A) se enfrentarán el viernes a las 20 (ESPN Premium), en el estadio Libertadores de América - Ricardo Enrique Bochini. Arbitrará Facundo Tello. VAR: José Carreras.
En la Primera Nacional, Temperley visitará a Tristán Suárez (Zona B), el sábado a las 19, en el estadio 20 de octubre, con el arbitraje de Maximiliano Macheroni; mientras que Los Andes recibirá a Almirante Brown, el domingo desde las 17.30, en el estadio Eduardo Gallardón, bajo el contralor de Gonzalo Pereira.