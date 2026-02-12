Pablo Dóvalo y Facundo Tello arbitrarán los partidos de Banfield y Lanús

Pablo Dóvalo dirigirá Banfield-Racing Club.

La AFA dio a conocer los árbitros para el Torneo Apertura de la Liga Profesional, como así también a las categorías del ascenso. La 5º fecha de la Primera División contemplará los partidos entre Banfield-Racing Club e Independiente-Lanús; en la Primera Nacional: Los Andes-Amirante Brown y Tristán Suárez- Temperley; y en la Primera B: Flandria-Brown de Adrogué y CADU-Talleres de Escalada.

El choque entre el Taladro y la Academia (Zona B), a jugarse el sábado a las 17.30 (TNT Sports) en el estadio Florencio Sola, será controlado por Pablo Dóvalo. En el VAR: Lucas Novelli. En tanto, el Rojo y el Granate (Zona A) se enfrentarán el viernes a las 20 (ESPN Premium), en el estadio Libertadores de América - Ricardo Enrique Bochini. Arbitrará Facundo Tello. VAR: José Carreras.

Facundo Tello Facundo Tello estará en Independiente-Lanús. Así va el ascenso en su fecha inaugural En la Primera Nacional, Temperley visitará a Tristán Suárez (Zona B), el sábado a las 19, en el estadio 20 de octubre, con el arbitraje de Maximiliano Macheroni; mientras que Los Andes recibirá a Almirante Brown, el domingo desde las 17.30, en el estadio Eduardo Gallardón, bajo el contralor de Gonzalo Pereira.

Por su parte, en la Primera B, Brown de Adrogué visitará a Flandria, el sábado a las 17, en el estadio Carlos V, con la conducción de Gabriel Gutiérrez; en tanto, Talleres de Escalada irá al estadio Mario Losinno, a medirse con Defensores Unidos de Zárate, el mismo día y horario. Dirigirá Nicolás Matroieni.

Gonzalo Pereira Gonzalo Pereira pitará en el debut de Los Andes. El detalle para la Liga Profesional Independiente-Lanús (viernes 13) Hora: 20. Árbitro: Facundo Tello. Asistentes: Pablo González y Agustín Méndez. Cuarto árbitro: Lucas Comesaña. VAR: José Carreras. AVAR: Javier Uziga. Banfield-Racing Club (sábado 14) Hora: 17.30. Árbitro: Pablo Dóvalo. Asistentes: Pablo Acevedo y Lucas Ripoli. Cuarto árbitro: Jorge Broggi. VAR: Lucas Novelli. AVAR: Nelson Sosa. Jueces para la Primera Nacional y Primera B Tristán Suárez-Temperley (sábado 14) Hora: 19. Árbitro: Maximiliano Macheroni. Asistentes: Ernesto Callegari y Juan Viglietti. Cuarto árbitro: Alejandro Porticella. Maximiliano Macheroni Maximiliano Macheroni en Tristán Suárez-Temperley. Los Andes-Almirante Brown (domingo 15) Hora: 17.30. Árbitro: Gonzalo Pereira. Asistentes: Juan Manuel González y Nahuel Santanocito. Cuarto árbitro: Rodrigo Villalba. Flandria-Brown de Adrogué (sábado 14) Hora: 17. Árbitro: Gabriel Gutiérrez. Asistentes: Juan Manuel Díaz y Federico Zuvillivia. Cuarto árbitro: Facundo Fuentes. Defensores Unidos-Talleres de Escalada (sábado 14) Hora: 17. Árbitro: Nicolás Mastroieni. Asistentes: Luis Rotman y Cecilio Calcagno. Cuarto árbitro: David Cornejo.

