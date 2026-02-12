jueves 12 de febrero de 2026
Escribinos
12 de febrero de 2026
Designaciones.

Pablo Dóvalo y Facundo Tello arbitrarán los partidos de Banfield y Lanús

Por la 5º fecha de la Liga Profesional, Banfield y Lanús ya conocen quiénes los dirigirán. También está la grilla de la Primera Nacional y Primera B.

Pablo Dóvalo dirigirá Banfield-Racing Club.

Pablo Dóvalo dirigirá Banfield-Racing Club.

La AFA dio a conocer los árbitros para el Torneo Apertura de la Liga Profesional, como así también a las categorías del ascenso. La 5º fecha de la Primera División contemplará los partidos entre Banfield-Racing Club e Independiente-Lanús; en la Primera Nacional: Los Andes-Amirante Brown y Tristán Suárez- Temperley; y en la Primera B: Flandria-Brown de Adrogué y CADU-Talleres de Escalada.

El choque entre el Taladro y la Academia (Zona B), a jugarse el sábado a las 17.30 (TNT Sports) en el estadio Florencio Sola, será controlado por Pablo Dóvalo. En el VAR: Lucas Novelli. En tanto, el Rojo y el Granate (Zona A) se enfrentarán el viernes a las 20 (ESPN Premium), en el estadio Libertadores de América - Ricardo Enrique Bochini. Arbitrará Facundo Tello. VAR: José Carreras.

Lee además
Adrián Arregui se hizo responsable de la eliminación de Temperley por Copa Argentina.
No pudo ser.

Arregui asumió su culpa en la eliminación de Temperley
Los Andes empató ante Tristán Suarez en el Gallardón.
Dura prueba.

Los Andes empató ante Tristán Suarez en su último amistoso de pretemporada
Facundo Tello
Facundo Tello estará en Independiente-Lanús.

Facundo Tello estará en Independiente-Lanús.

Así va el ascenso en su fecha inaugural

En la Primera Nacional, Temperley visitará a Tristán Suárez (Zona B), el sábado a las 19, en el estadio 20 de octubre, con el arbitraje de Maximiliano Macheroni; mientras que Los Andes recibirá a Almirante Brown, el domingo desde las 17.30, en el estadio Eduardo Gallardón, bajo el contralor de Gonzalo Pereira.

Gonzalo Pereira
Gonzalo Pereira pitará en el debut de Los Andes.

Gonzalo Pereira pitará en el debut de Los Andes.

El detalle para la Liga Profesional

Independiente-Lanús (viernes 13)

Hora: 20.

Árbitro: Facundo Tello.

Asistentes: Pablo González y Agustín Méndez.

Cuarto árbitro: Lucas Comesaña.

VAR: José Carreras.

AVAR: Javier Uziga.

Banfield-Racing Club (sábado 14)

Hora: 17.30.

Árbitro: Pablo Dóvalo.

Asistentes: Pablo Acevedo y Lucas Ripoli.

Cuarto árbitro: Jorge Broggi.

VAR: Lucas Novelli.

AVAR: Nelson Sosa.

Jueces para la Primera Nacional y Primera B

Tristán Suárez-Temperley (sábado 14)

Hora: 19.

Árbitro: Maximiliano Macheroni.

Asistentes: Ernesto Callegari y Juan Viglietti.

Cuarto árbitro: Alejandro Porticella.

Maximiliano Macheroni
Maximiliano Macheroni en Tristán Suárez-Temperley.

Maximiliano Macheroni en Tristán Suárez-Temperley.

Los Andes-Almirante Brown (domingo 15)

Hora: 17.30.

Árbitro: Gonzalo Pereira.

Asistentes: Juan Manuel González y Nahuel Santanocito.

Cuarto árbitro: Rodrigo Villalba.

Flandria-Brown de Adrogué (sábado 14)

Hora: 17.

Árbitro: Gabriel Gutiérrez.

Asistentes: Juan Manuel Díaz y Federico Zuvillivia.

Cuarto árbitro: Facundo Fuentes.

Defensores Unidos-Talleres de Escalada (sábado 14)

Hora: 17.

Árbitro: Nicolás Mastroieni.

Asistentes: Luis Rotman y Cecilio Calcagno.

Cuarto árbitro: David Cornejo.

Temas
Seguí leyendo

Arregui asumió su culpa en la eliminación de Temperley

Los Andes empató ante Tristán Suarez en su último amistoso de pretemporada

Vittor explicó por qué Banfield no encuentra el rumbo en el Torneo Apertura

Dylan Aquino rescató a Lanús, volviendo a aparecer en un momento clave

Dejá tu comentario

Las más leídas

Te Puede Interesar

Moria Casan reveló que habla seguido con el actor y dio detalles de lo que siente tras la ruptura con Siciliani.
Sorpresiva relación.

Moria Casán contó que habla seguido con Luciano Castro y afirmó que extraña a Griselda Siciliani