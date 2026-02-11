Dylan Aquino rescató a Lanús, volviendo a aparecer en un momento clave

Dylan Aquino recibe el saludo de sus compañeros luego de marcar el empate de Laús.

Dylan Aquino fue el salvador de Lanús. Cuando la derrota era un hecho, cargó su pierna derecha y sacudió abajo dejando sin chances a Guido Herrera para el 1-1 final en la Fortaleza. El Granate salvó el invicto en el Torneo Apertura , pero no la punta de la Zona A que ahora es propiedad exclusiva de Vélez Sarsfield.

El oriundo de Florencio Varela pide cancha para jugar el viernes ante Independiente, en Avellaneda, donde el entrenador Mauricio Pellegrino podría mover algunas piezas del 11 titular después de cuatro fechas pensando en la primera final de la Recopa Sudamericana frente a Flamengo, de Brasil.

“Me está costando sumar minutos”, reconoció el extremo de 20 años. En la presente temporada, después de estar en el banco contra San Lorenzo y Unión de Santa Fe, sumó sus primeros minutos ante los equipos cordobeses: jugó los 45’ finales con Instituto y los últimos 23’ frente a Talleres, anotando el gol en tiempo de descuento. Total: 68 minutos. Además, tiene otros 14’ por Copa Argentina versus Sarmiento de La Banda , de Santiago del Estero.

Tras concretar el 1-1, tras pase de Lucas Besozzi , una especie de desahogo y bronca se manifestó en el rostro de Dylan Aquino . “Quiero aprovechar cada oportunidad. El grito fue un desahogo por no poder jugar seguido. Entro con ganas de ganarme un lugar”, admitió el futbolista con un claro mensaje.

Aportes clave para Lanús en la Copa Sudamericana

En los mata-mata de la Copa Sudamericana 2025 que coronó campeón a Lanús, Dylan Aquino fue factor determinante en dos llaves eliminatorias.

Por octavos de final, en Cabrero y Guidi, anotó el 1-0 a los 45 minutos del complemento ante Central Córdoba de Santiago del Estero para llevar la definición a los penales que ganó el Granate (4-2).

Dylan Aquino gol Maracaná Gol de Dylan Aquino en el Maracaná para avanzar a semifinales.

En cuartos de final, en el mítico estadio Maracaná de Río de Janeiro, Dylan Aquino (que no fue al Mundial Sub-20) puso el 1-1 frente a Fluminense (global 2-1), a los 22 minutos del segundo tiempo, para meter a Lanús en semifinales.

Previamente, en el debut, marcó el 2-2 final contra Academia Puerto Cabello, en Venezuela, después de estar 0-2. Goles clave, significativos en cada instancia y que le abren la puerta para tener una chance el próximo viernes en el estadio Libertadores de América - Ricardo Enrique Bochini. ¿Se le dará a Dylan Aquino?