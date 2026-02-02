Lanús podría recibir una millonaria suma si el Palmeiras vende a José López al Atlético de Madrid

Lanús está atento a lo que podría ser una venta que sacuda el mercado. Se trata de José Manuel López , quien podría ser nuevo jugador del Atlético de Madrid en una suma millonaria, ya que el Palmeiras lo cotizó en 40 millones de euros (47 millones de dólares) para abrir cualquier negociación. La dirigencia del Granate a la expectativa.

Según ESPN Brasil, el conjunto brasileño sólo aceptaría la propuesta de un club europeo de primer nivel. En la fase final del reciente mercado de pases europeo, la institución madrileña realizó una consulta formal al equipo técnico del atacante argentino durante el mes de enero, según confirmó Gazeta Esportiva y posteriormente corroboró ESPN . La oferta rojiblanca, de acuerdo con los medios citados, llegó a triplicar la cifra pagada por el Palmeiras a Lanús en 2022, cuando adquirió al delantero por una suma cercana a 10 millones de dólares por el 70 % de su pase .

No obstante, la respuesta del conjunto paulista fue contundente. Según ESPN , el Palmeiras se negó a iniciar negociaciones por López en este período, dejando entrever que la prioridad pasa por mantener y potenciar el valor del futbolista a mediano plazo, como han planificado con otros talentos del club como Vitor Roque . Entre las variables que la dirigencia evalúa para una posible salida, figura la expectativa de una participación mundialista que potencie el precio del pase, además del atractivo que representa para el mercado europeo su pasaporte comunitario.

Según confirmó un dirigente importante a La Unión, Lanús mantiene el 30% de los derechos económicos de José Manuel López , tras vender el 70% restante a Palmeiras en 2022. Ante un potencial interés del Atlético de Madrid por €40 millones, si se vende por ese monto, al club argentino le corresponderían cerca de 12 millones de euros (30% de la cifra).

De todas maneras, habrá que esperar cuales serías las condiciones del traspaso, porque todo depende de las cuotas que perciba Palmeiras en caso de que la operación finalice de manera exitosa después de junio. Actualmente el mercado de pases se encuentra cerrado en España, por lo tanto todo estará sujeto a que el Flaco López sea considerado por Lionel Scaloni para la Selección Argentina en el mundial a disputarse en México, Estados Unidos y Canadá a partir de junio.

Cabe señalar que hace varios meses que otro argentino como Julián Álvarez es pretendido por el Barcelona, lo cual podría facilitar la llegada de José López al Atlético de Madrid, en caso de que el ex River sea transferido. Además, el conjunto madrileño acaba de contratar a Ademola Lookman, atacante nigeriano quien llega desde el Atalanta de Italia en una operación cercana a los 47 millones de dólares, con lo cual se encuentra en una etapa de reconstrucción en la parte ofensiva del equipo.

flaco lopez palmeiras El Flaco López triunfa en Palmeiras y busca un lugar en el próximo mundial.

Los números de José Manuel López en el 2026 con el Palmeiras

José Manuel López arrancó el 2026 con el arco entre ceja y ceja: ya lleva tres goles y misma cantidad de asistencias en enero con la camiseta de Palmeiras. Registros que lo acercan a la Selección Argentina, que tiene el Mundial 2026 a la vuelta de la esquina, y también a Europa. Su gran desempeño en tierras paulistas despertó las miradas de Atlético de Madrid.

El Colchonero dirigido por Diego Simeone está en la búsqueda de un delantero que le aporte el fuego ofensivo que actualmente no puede Julián Álvarez, con la pólvora mojada en La Liga desde el 1° de noviembre. Su director deportivo, Mateu Alemany, avisó que será un "mercado de ajustes" y la prensa brasileña ubicó al Flaco entre sus prioridades.

Su vigencia en el Palmeiras a través de los años

Más allá de las rispideces que tuvo con el técnico Abel Ferreira, quien en vísperas de la final de la Copa Libertadores 2025 le dio un tirón de orejas, aseguró que "corre para atrás" y hasta amenazó con borrarlo del once titular, el ex Lanús es una pieza fundamental en la estructura del Verdao y no piensan desprenderse fácilmente de él.

Desde su llegada a Palmeiras, el Flaco lleva disputados 184 partidos, con 60 goles, 18 asistencias y cinco títulos. El Aleti no es el único club importante que posa sus ojos en él. Allá por 2024 fue buscado por River y anteriormente por Boca, aunque ninguna de las dos negociaciones prosperó y se quedó a pelearla en San Pablo, donde empieza a ganarse la chapa de ídolo.