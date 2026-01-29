Lanús no brilló, pero ganó y sigue con puntaje ideal en el Torneo Apertura

Live Blog Post

Lanús ganó en casa y sigue en alza

En su primer partido oficial como local, Lanús se puso el overol y sacó adelante un duro partido ante un complicado Unión para continuar con puntaje perfecto en el Torneo Apertura. Así, con este resultado, ratificó su buen comienzo de año: ganó los tres partidos que disputó.

El equipo de Mauricio Pellegrino aprovechó el hombre de más que tuvo desde los 42 minutos del primer tiempo y con la contundencia que lo caracteriza, marcó la ventaja en el cierre del primer tiempo y en el comienzo del segundo, gracias a los tantos de Ramiro Carrera y Marcelino Moreno.

Sin embargo, cuando todo marchaba a su favor, el descuento de Cristian Tarragona cambió el trámite a los 20' del complemento y tuvo que resistir hasta el final para quedarse con la victoria.

De esta manera, Lanús sumó su segunda victoria en fila en el torneo tras lo que había sido la victoria ante San Lorenzo y se mantiene en lo más alto de las posiciones de la zona A con seis puntos.