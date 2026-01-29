jueves 29 de enero de 2026
29 de enero de 2026
en vivo Sigue sumando.

Lanús no brilló, pero ganó y sigue con puntaje ideal en el Torneo Apertura

Con goles de Ramiro Carrera y Marcelino Moreno, venció por 2-1 a Unión y celebró tres puntos valiosos ante un rival que mereció más en La Fortaleza.

Lanús ganó en casa y sigue en alza

En su primer partido oficial como local, Lanús se puso el overol y sacó adelante un duro partido ante un complicado Unión para continuar con puntaje perfecto en el Torneo Apertura. Así, con este resultado, ratificó su buen comienzo de año: ganó los tres partidos que disputó.

El equipo de Mauricio Pellegrino aprovechó el hombre de más que tuvo desde los 42 minutos del primer tiempo y con la contundencia que lo caracteriza, marcó la ventaja en el cierre del primer tiempo y en el comienzo del segundo, gracias a los tantos de Ramiro Carrera y Marcelino Moreno.

Sin embargo, cuando todo marchaba a su favor, el descuento de Cristian Tarragona cambió el trámite a los 20' del complemento y tuvo que resistir hasta el final para quedarse con la victoria.

De esta manera, Lanús sumó su segunda victoria en fila en el torneo tras lo que había sido la victoria ante San Lorenzo y se mantiene en lo más alto de las posiciones de la zona A con seis puntos.

Final del partido

Lanús sufrió, pero terminó con una sonrisa, al vencer de local por 2-1 a Unión por la fecha 2, con goles de Ramiro Carrera y Marcelino Moreno. Para la visita, anotó Cristian Tarragona.

Marcelino no pudo y Lanús se lamenta

En una buena jugada de contragolpe de Peña Biafore, el 10 de Lanús quedó con espacios dentro del área, pero esta vez resolvió y no pudo sentenciar la historia en La Fortaleza.

45' ST Fernando Espinoza adicionó cinco minutos.

La visita se perdió el empate

Tras un tiro de esquina desde la derecha, el defensor Maizon Rodríguez se elevó más alto que todos y metió un cabezazo que se fue por encima del travesaño.

Lanús resiste, Unión va y hay final incierto

El gol de Tarragona frenó el ímpetu granate, que había arrancado con todo, y ahora los de Pellegrino se defienden ante la embestida de los dirigidos por Leonado Madelón, que sueñan con el empate

Unión se mete en partido con un lindo gol

En el mejor momento del Granate, el Tatengue aprovechó una desatención defensiva del local y de contragolpe, con una buena definición de Tarragona por encima de Losada, puso el 1-2.

Le sacaron el gol a Rodrigo Castillo

Otra buena jugada colectiva de Lanús, que es letal en cada ataque, dejó al goleador de cara al gol, pero su remate fue despejado en la línea por un defensor visitante.

Gooooool de Lanús

A los 10 minutos, Marcelino Moreno, con una buena definición y con espacios, marcó el segundo para el Granate tras un contragolpe bien manejado por Eduardo Salvio.

Arrancó el complemento en La Fortaleza

Lanús salió con los mismos 11 futbolistas, mientras que Unión realizó un cambio con el ingreso de Ludueña por Bruno Pittón.

Final del primer tiempo

El Granate pegó en la última jugada después de primer tiempo muy complicado y se fue al descanso con una importante ventaja para seguir con la buena racha por el Torneo Apertura. La visita juega con 10.

Lanús pegó en el cierre del primer tiempo

Goooooool de Lanús

Ramiro Carrera, a los 48 minutos, marcó el 1-0 a favor del equipo de Mauricio Pellegrino, que saca una importante ventaja en el cierre del primer tiempo. El volante aprovechó una defectuosa definición de Castillo tras un centro del Salvio y anticipó a Mansilla para el 1-0.

Buena noticia para Lanús: Unión se quedó con uno menos

En el cierre del primer tiempo, el árbitro Fernando Espinoza -con asistencia del VAR- expulsó al defensor Valentín Fascendini por una infracción de último recurso contra Rodrigo Castillo.

Se emparejó el juego en La Fortaleza

Después de un comienzo que favoreció a Unión, el Granate acomodó las piezas, ganó firmeza en la mitad de la cancha y equiparó fuerzas a partir de las pinceladas de Marcelino.

Lanús mastica bronca: se lo perdió Rodrigo Castillo

En el peor momento del equipo de Mauricio Pellegrino, un contra que arrancó Marcelino Moreno casi termina en el primer gol de la tarde. El goleador Castillo quedó mano a mano tras la habilitación del 10, pero el arquero Matías Mansilla achicó bien y le tapó el remate al ex Gimnasia de La Plata.

Lanús no la pasa bien en el inicio

Unión arrancó mejor, impone condiciones desde la presión en la mitad de la cancha y domina el juego. Le falta lucidez en los metros finales para complicar a Nahuel Losada.

Arrancó el juego por la fecha 2 del Torneo Apertura

En el estadio Néstor Díaz Pérez, el Granate y el Tatengue ya juegan los primeros 45 minutos. El local va por su segunda victoria en fila, mientras que la visita busca su primer triunfo en el año.

Formaciones confirmadas de Lanús y Unión

Lanús formará con Nahuel Losada; Tomás Guidara, Carlos Izquierdoz, José Canale, Sasha Marcich; Agustín Medina, Agustín Cardozo; Eduardo Salvio, Marcelino Moreno, Ramiro Carrera; Rodrigo Castillo.

Unión, por su parte, saldrá a la cancha con estos 11: Matías Mansilla; Lautaro Vargas, Maizon Rodríguez, Valentín Fascendini, Bruno Pittón; Julián Palacios, Mauro Pittón, Rafael Profini, Mateo Del Blanco; Agustín Colazo, Cristian Tarragona.

