Lanús se aseguró a Franco Watson por las próximas tres temporadas

Franco Watson extendió su contrato en Lanús.

Lanús anunció la renovación de contrato del volante Franco Watson, uno de los jugadores que se reincorporó al plantel conducido por Mauricio Pellegrino durante el semestre pasado y tuvo un aporte clave en la obtención de la Copa Sudamericana en Asunción. Firmó por tres temporadas con el Granate.

El cordobés, de 23 años, arribó a Lanús en el mercado de pases de septiembre de 2023, procedente de Instituto de Córdoba, a cambio de US$1.6 millones por el 70% del pase, para reforzar el equipo que dirigía Frank Darío Kudelka.

Se fue, volvió y se quedó en Lanús

En su primera etapa no tuvo demasiado rodaje y en el mercado invernal de 2024 se fue a préstamo a Huracán, ya que no era pieza de recambio frecuente para Ricardo Zielinski. Al año, el club de Parque Patricios no hizo uso de la opción de compra por US$2 millones y dio por finalizado el vínculo.

Penal clave para el título de Lanús en Asunción

Con la camiseta Granate lleva disputados 26 partidos, con dos goles: Gimnasia y Esgrima La Plata (2-1) y Metropolitanos de Venezuela (5-0). En la serie de penales frente a Atlético Mineiro, marcó el último remate, esquinado a la derecha, para que luego Nahuel Losada se luciera ante Vitor Hugo y así sumar la tercera estrella internacional. En ese segundo semestre de 2025, el volante logró continuidad y confirmó porqué Lanús lo fue a buscar.

Franco Watson Lanús
Anotó en la serie de penales de Lanús en Asunción.

En presencia del presidente Nicolás Russo y del vicepresidente primero Alejandro Marón, el mediocampista Franco Watson extendió su contrato en las oficinas de la Fortaleza hasta diciembre de 2028, siguiendo los pasos, entre otros, de Raúl Loaiza -diciembre de 2026- y Gonzalo Pérez -también hasta 2028-.

