Alejandro Noriega, histórico goleador de Los Andes, anunció su retiro del fútbol

Luego de más de 20 años ligado al fútbol, llegó el final de la carrera para uno de los históricos goleadores de Los Andes . Con una emotiva carta de despedida en redes sociales, Alejandro Noriega comunicó la decisión de su retiro. De esta manera, uno de los héroes del ascenso Milrayitas a la Primera Nacional en 2024 dijo adiós.

Noriega decidió ponerle punto final a su carrera futbolística, luego de un extenso recorrido de más de 20 años en el fútbol profesional. Héroe del ascenso 2014 y dentro de los 15 goleadores históricos del club, siempre estará presente en el corazón de los hinchas Milrayitas.

Alejandro Noriega es oriundo de Máximo Paz y hace casi dos décadas atrás debutó en la Primera del Cañuelas Fútbol Club. Además, fue jugador de Flandria, Estudiantes de Caseros, Tristán Suárez, Defensores de Belgrano, Deportes Concepción de Chile, Colegiales, Los Andes, Gimnasia y Esgrima de Jujuy, Douglas Haig, UAI Urquiza y San Miguel.

En el 2013 se dio su pase a Los Andes , donde tuvo un destacado rendimiento en su primera etapa. Cabe recordar que logró el ascenso con el club de Lomas de Zamora. Convirtió 42 goles en casi 100 partidos, siendo muy querido por la gente del Milrayitas.

Después del ascenso en el campeonato de Primera B en el 2014 y una aceptable campaña en el campeonato de la Primera Nacional en el 2015 ,el Tanque dejó Los Andes, después de tres años en el equipo lomense, y con logros individuales como haber terminado segundo goleador en el 2014 en la B Metropolitana con 11 goles y sexto en la B Nacional en el 2015 con 15 tantos. Tuvo su regreso al conjunto lomense para la temporada 2019-2020 y tambén jugo en Talleres de Escalada en el 2021.

Su último equipo fue Real Pilar, donde firmó en el 2024 y en este 2026 decidió colgar los botines defintivamente. En Los Andes alcanzó a cosechar 42 goles en 126 partidos, entre torneos y Copa Argentina, para ocupar la 12° ubicación en la lista de máximos goleadores del club, compartido junto a Raimundo Alarcón y Dardo Migone.

Sus goles a Temperley también alimentaron la idolatría con la gente de Los Andes, ya que supo convertirle en clásicos jugados en el Eduardo Gallardón y en el Alfredo Beranger.

Alejandro Noriega anuncio su retiro del futbol profesional Cuantos Goles gritados, Ale querido gracias por todo lo que nos diste y por defender nuestros colores con amor y pasion, Ya sos parte de nuestra historia y seras eternamente recordado por cada uno de los Hinchas. ¡GRACIAS ALE LOMAS TE AMARA POR SIEMPRE!

La emotiva despedida de Alejandro Noriega en redes sociales

El ahora ex atacante de 41 años de edad comunicó su alejamiento del fútbol en sus redes sociales. El nacido en Máximo Paz sostuvo: "Hoy toca darle fin a mi carrera como futbolista. Quiero agradecer principalmente a mi familia, primero a mis viejos que se rompieron el lomo para que yo pueda cumplir mi sueño dentro de una cancha de fútbol".

También agradeció a su esposa, hijos, compañeros y cuerpo técnico por "hacerme crecer". Y agregó: "Gracias a médicos y kinesiólogos que si no hubiera sido por ellos me hubiera retirado por las lesiones. También a utileros y dirigentes y muchisimas gracias a los que le dan color y hacen grandes a sus clubes: los hinchas".

El agradecimiento a Los Andes y su futuro

Por último, concluyó: "Gracias a los clubes que con errores y aciertos siempre intenté dar todo y de la mejor manera. Cañuelas, Tigre, San Telmo, Estudiantes de Buenos Aires, Tristán Suarez, Defensores de Belgrano, Deportes Concepción, Colegiales, Gimnasia de Jujuy, Douglas, UAI Urquiza, San Miguel, Talleres de Escalada, Italiano, Fénix, Real Pilar, Lugano y agradezco especialmente a la gente de Los Andes y Flandria que los amo".

Llegó el momento de decir adiós para Alejandro Noriega como futbolista, aunque comenzará una nueva función para él como entrenador de las juveniles de Los Andes. Será un volver a empezar ligado a la institución de Lomas de Zamora.