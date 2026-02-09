Tarifazo en el boleto de colectivos: aumentará un 41%.

El Gobierno dispuso un nuevo tarifazo, en este caso en el transporte público, con un aumento del 41% en las l íneas de colectivos nacionales del AMBA , que entrará en vigencia a partir de la semana que viene.

"La medida responde a la búsqueda de mayor competitividad del sector automotor y de una actualización en los valores de la tarifa", argumentó la Secretaría de Transporte en un comunicado. La suba solamente alcanza a las líneas de colectivos del AMBA dependientes de Nación, es decir, las que cruzan la avenida General Paz o el Riachuelo, unas 104 en total.

Al horno. Tarifazo: todos los aumentos que llegan en febrero

A fines de enero, el Gobierno había logrado desactivar la amenaza de paro de la UTA mediante la promesa, hecha por Transporte, de un próximo aumento de los subsidios o del boleto, para que las empresas puedan tener los fondos para pagar lo requerido por el sindicato.

El aumento se dará en dos tramos. Inicialmente, el próximo martes 17 de febrero el boleto tendrá un incremento del 31%, llevando el boleto mínimo a $650. Luego, habrá un aumento de otro 10% el 16 de marzo, llevando el boleto mínimo a $700 y totalizando una suba del 41% (sobre la base actual).

De este modo, la Secretaría de Transporte equipara los valores de los colectivos nacionales del AMBA con los servicios correspondientes a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, quedando todavía por debajo de los de la Provincia de Buenos Aires, señaló el organismo que dirige Herrmann.

Los aumentos para los colectivos líneas nacionales del AMBA (que cruzan la General Paz o el Riachuelo):

Desde el 17 de febrero

Con el aumento del 31%, los boletos quedan de la siguiente manera:

0 a 3 km (boleto mínimo)

$650,00

SUBE sin nominalizar: $1.033,50

3 a 6 km

$724,09

SUBE sin nominalizar: $1.151,30

6 a 12 km

$779,87

SUBE sin nominalizar: $1.239,99

12 a 27 km

$835,71

SUBE sin nominalizar: $1.328,78

Más de 27 km

$891,16

SUBE sin nominalizar: $1.416,94