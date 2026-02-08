Con la vieja fórmula del INDEC, la inflación de enero volverá a estar por encima del 2%

La inflación de enero volverá a estar poe encima del 2%.

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) dará a conocer este martes el Índice de Precios al Consumidor ( IPC) de enero, que habría experimentado una leve desaceleración respecto al cierre del año pasado, en medio de la polémica por la postergación de la nueva medición y la salida de Marco Lavagna.

El índice inflacionario habría reflejado una merma en enero frente al 2,8% registrado en diciembre, cortando con una tendencia alcista que se observa desde junio del 2025 y que se profundizó a partir de septiembre cuando las cifras volvieron a superar el 2%, según estiman los analistas privados relevados por la Agencia Noticias Argentinas.

De esta manera, el indicador que el organismo estadístico revelará el martes 10 de febrero sosteniendo la vieja medición, se habría mantenido por encima del 2% a pesar de preverse un leve descenso en el camino ascendente de los últimos meses.

