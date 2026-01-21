miércoles 21 de enero de 2026
21 de enero de 2026
Semana clave.

¿Habrá paro de colectivos en el AMBA?

La negociación salarial entre la Unión Tranviarios Automotor (UTA) y las cámaras empresarias del transporte fue postergada para este jueves a las 11.

En el último encuentro, realizado el 13 de enero, las empresas ofrecieron un aumento del 1% que fue rechazado de plano por el sindicato. Desde la UTA remarcan que la propuesta no alcanza a cubrir el impacto de la inflación, y que se necesita una recomposición urgente para no seguir perdiendo poder adquisitivo.

Ante la falta de avances, el gremio advirtió que podría haber un paro total de colectivos si no hay acuerdo esta semana.

La reunión paritaria será este jueves 22 de enero a las 11. Las empresas ofrecieron un 1% de aumento, considerado “una burla” por el gremio. La UTA exige una recomposición salarial real, acorde al costo de vida y por ello el sindicato declaró el estado de alerta y movilización.

Alerta de paro en el contexto de la reforma laboral

Mientras el gobierno de Javier Milei negocia contrarreloj con los gobernadores para lograr adhesiones para aprobar la reforma laboral en el Congreso, el secretario general de ATE Nacional, Rodolfo Aguiar, mantuvo encuentros con Daniel Yofra de aceiteros y Abel Furlán de metalúrgicos para definir una estrategia contra la reforma laboral. Según indicaron desde el gremio estatal, hay “consenso creciente” en la dirigencia sindical respecto de que el paro y la movilización son las herramientas “más eficaces” para enfrentar el proyecto oficialista.

Temas
