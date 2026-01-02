Enero arrancó con aumento de colectivos y subte: cuánto sale viajar

Viajar en colectivo y subte, más caro.

El mes de enero empezó con un nuevo aumento en el transporte , ya que, el boleto de los colectivos que circulan en la Provincia y la Ciudad de Buenos Aires subieron en un 4,5%, al igual que el subte, transportes fundamentales a la hora de viajar del Sur a Capital.

El incremento en el transporte responde al esquema de actualización mensual que combina un 2% fijo más el índice de inflación , que en el mes de enero representa una suba cercana al 4,5% .

De esta manera, el pasaje en colectivo con la tarjeta SUBE pasará a costar entre $593,27 y $880,86, dependiendo la cantidad de kilómetros recorridos y la jurisdicción.

En tanto, el pasaje de subte también tendrá un incremento del mismo orden y la nueva tarifa pasará de $1.206 a $1.259, mientras que el Premetro alcanzará $440,67.

Igualmente, se mantienen los descuentos para pasajeros frecuentes, que comienzan a aplicarse a partir del viaje número 21, siempre que se utilice el mismo medio de pago.

Así queda la tarifa del subte

- Viajes 21 a 30: $1.008

- Viajes 31 a 40: $882

- Desde el viaje 41: $756

Los peajes, también

Los peajes de las autopistas porteñas también aumentan desde este jueves 1 de enero en hora pico y no pico. En hora pico, los autos particulares pagarán:

Perito Moreno y 25 de Mayo: $5.133,74

$5.133,74 Autopista Illia: $2.134,29

En horario no pico, los valores serán de $3.622,54 y $1.147,22, respectivamente.

FUENTE: nota.texto7