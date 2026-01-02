Enero arrancó con aumento de colectivos y subte: cuánto sale viajar

El mes de enero empezó con un nuevo aumento en el transporte, ya que, el boleto de los colectivos que circulan en la Provincia y la Ciudad de Buenos Aires subieron en un 4,5%, al igual que el subte, transportes fundamentales a la hora de viajar del Sur a Capital.
El incremento en el transporte responde al esquema de actualización mensual que combina un 2% fijo más el índice de inflación, que en el mes de enero representa una suba cercana al 4,5%.
De esta manera, el pasaje en colectivo con la tarjeta SUBE pasará a costar entre $593,27 y $880,86, dependiendo la cantidad de kilómetros recorridos y la jurisdicción.
Boleto de colectivos en PBA (Líneas del 200 en adelante)
- El boleto mínimo (entre 0 y 3 kilómetros): pasará de $655,61 a $685,11
- Tramo de 3 a 6 km: de $730,42 a $763,28
- Tramo de 6 a 12 kilómetros: de $786,61 a $822
- Viajes de 12 a 27 km: $880,86
Boleto de colectivos en CABA
- El boleto mínimo hasta 3 km: pasa de $593,27 a $619,37
- Recorrido de 3 a 6 km: $690.
- Recorrido de 6 a 12 km: $743,15.
- Recorrido de 12 a 27 km: $796,34.
En tanto, el pasaje de subte también tendrá un incremento del mismo orden y la nueva tarifa pasará de $1.206 a $1.259, mientras que el Premetro alcanzará $440,67.
Igualmente, se mantienen los descuentos para pasajeros frecuentes, que comienzan a aplicarse a partir del viaje número 21, siempre que se utilice el mismo medio de pago.
Así queda la tarifa del subte
- Viajes 21 a 30: $1.008
- Viajes 31 a 40: $882
- Desde el viaje 41: $756
Los peajes, también
Los peajes de las autopistas porteñas también aumentan desde este jueves 1 de enero en hora pico y no pico. En hora pico, los autos particulares pagarán:
- Perito Moreno y 25 de Mayo: $5.133,74
- Autopista Illia: $2.134,29
En horario no pico, los valores serán de $3.622,54 y $1.147,22, respectivamente.
