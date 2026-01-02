viernes 02 de enero de 2026
2 de enero de 2026
Con todo.

Enero arrancó con aumento de colectivos y subte: cuánto sale viajar

El boleto de los colectivos que circulan en AMBA subieron en un 4,5% y la tarifa de subte ahora subió más de $50.

Viajar en colectivo y subte, más caro.

El incremento en el transporte responde al esquema de actualización mensual que combina un 2% fijo más el índice de inflación, que en el mes de enero representa una suba cercana al 4,5%.

De esta manera, el pasaje en colectivo con la tarjeta SUBE pasará a costar entre $593,27 y $880,86, dependiendo la cantidad de kilómetros recorridos y la jurisdicción.

Boleto de colectivos en PBA (Líneas del 200 en adelante)

  • El boleto mínimo (entre 0 y 3 kilómetros): pasará de $655,61 a $685,11
  • Tramo de 3 a 6 km: de $730,42 a $763,28
  • Tramo de 6 a 12 kilómetros: de $786,61 a $822
  • Viajes de 12 a 27 km: $880,86

Boleto de colectivos en CABA

  • El boleto mínimo hasta 3 km: pasa de $593,27 a $619,37
  • Recorrido de 3 a 6 km: $690.
  • Recorrido de 6 a 12 km: $743,15.
  • Recorrido de 12 a 27 km: $796,34.

En tanto, el pasaje de subte también tendrá un incremento del mismo orden y la nueva tarifa pasará de $1.206 a $1.259, mientras que el Premetro alcanzará $440,67.

Igualmente, se mantienen los descuentos para pasajeros frecuentes, que comienzan a aplicarse a partir del viaje número 21, siempre que se utilice el mismo medio de pago.

Así queda la tarifa del subte

- Viajes 21 a 30: $1.008

- Viajes 31 a 40: $882

- Desde el viaje 41: $756

Los peajes, también

Los peajes de las autopistas porteñas también aumentan desde este jueves 1 de enero en hora pico y no pico. En hora pico, los autos particulares pagarán:

  • Perito Moreno y 25 de Mayo: $5.133,74
  • Autopista Illia: $2.134,29

En horario no pico, los valores serán de $3.622,54 y $1.147,22, respectivamente.

