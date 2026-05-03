Cómo fue el trágico romance de la Gladys La Bomba Tucumana y Luciano Ojeda

Gladys La Bomba Tucumana , que entró hace unos días a la casa de Gran Hermano Generación Dorada, vivió un intenso romance de casi cuatro años con Luciano Ojeda , un licenciado en Higiene y Seguridad que falleció en mayo de 2025 con apenas 38 años.

El novio de la participante del certamen de Telefe murió luego de una larga lucha contra el cáncer. La cantante, que convivió y superó desafíos de salud, selló su amor con un compromiso simbólico, considerándolo ella su gran amor.

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El romance comenzó en 2022, marcada por un amor "a primera vista" y se extendió hasta el fallecimiento de Luciano Ojeda . La pareja debió superar varias tormentas, incluso por los comentarios por la diferencia de edad entre ambos.

"Lo conocí en Carlos Paz, en el verano del 2022. Yo estaba haciendo la temporada y él fue con un grupo de amigos y con mi abogado. Después de la función fuimos a cenar todos y fue un flechazo", contaba la intérprete.

image Gladys La Bomba Tucumana acompañó a Luciano en su enfermedad.

El joven enfrentó un cáncer agresivo, llegando a perder un riñón. A pesar de los tratamientos, la enfermedad avanzó, y él decidió no continuar con más intervenciones médicas, comunicándoselo a Gladys La Bomba Tucumana.

Durante el tratamiento, la artista lo acompañó, a quien llamaba "mi guerrero", brindándole apoyo incondicional y hasta contando esta historia en las redes sociales.

Antes de su muerte, ambos firmaron un "pacto de amor" o compromiso, sellando su unión incondicional. Tras la partida de Luciano Ojeda, Gladys La Bomba Tucumana publicó en sus redes un sentido mensaje.

“Solo paso por acá para agradecer a todas las personas que te apreciaron y estuvieron a tu lado hasta tu último momento en este mundo injusto, lleno de maldad, de envidia, de dolor. Ahora solo decir: ¡Gracias! Gracias por todos los momentos compartidos, por el inmenso amor que me diste, por el inmenso amor que te di, por haberlo dado todo —y cuando digo todo es todo, hasta lo que no tenías— y el amor que le diste a todas las personas que amaste", comenzaba el largo texto.