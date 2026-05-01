Qué participantes se salvaron en Gran Hermano Generación Dorada

Luego de que toda la casa de Gran Hermano Generación Dorada quedara en placa, salvo la líder de la semana Tamara Paganini, siete jugadores bajaron tras el día de voto positivo y el resto de los jugadores continúa en placa negativa.

Santiago del Moro dio los nombres de manera aleatoria, comenzando por Yanina Zilli, que celebró con su característica frase que dice “ju-gan-do, ju-gan-do”. En segundo lugar le tocó bajar de placa a Manuel Ibero .

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El público de Telefe también decidió la continuidad de Jennifer “Pincoya” Torres, que aprovechó para comentar que se reconcilió con Tamara Paganini tras tantas peleas.

Luego salió Yisela “Yipio” Pintos, que dijo no saber “si aguantaba una semana más en placa” luego de los nervios que sufrió con el pasado mano a mano en el que le ganó a Brian Sarmiento.

Los otros jugadores que salieron gracias al voto positivo por 24 horas fueron Lolo Poggio, la recién reingresada Cinzia Francischiello y Emanuel Di Gioia.

Este último compartió un mensaje dedicado a Sol Abraham con una frase de una canción de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota: “El que abandona no tiene premio”.

image La placa de Gran Hermano.

Cómo quedó la placa de Gran Hermano

De esta forma, la placa quedó conformada por Danelik Galazán, Daniela De Lucía, Eduardo Carrera, Grecia Colmenares, Juan “Juanicar” Caruso, Gladys La Bomba Tucumana, Luana Fernández, Nazareno Pompei, Titi Tcherkaski y Franco Zunino.

Uno de ellos dejará el certamen por la decisión del público de Telefe el próximo lunes en una nueva Gala de Eliminación en Gran Hermano Generación Dorada.