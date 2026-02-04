miércoles 04 de febrero de 2026
Escribinos
4 de febrero de 2026
Experiencia para el Milrayitas.

Los Andes suma un nuevo refuerzo desde Independiente: de quien se trata

Los Andes está próximo a concretar la llegada de un mediocampista proveniente desde Independiente. Será la décima incorporación para los de Lomas de Zamora.

Sergio Ortíz hizo las inferiores en Independiente y ahora llega a Los Andes.

Sergio Ortíz hizo las inferiores en Independiente y ahora llega a Los Andes.

Los Andes continúa con la preparación de cara al torneo de la Primera Nacional y está por confirmarse de manera oficial la llegada de un futbolista que pertenece a Independiente de Avellaneda. Es mediocampista, tiene 24 años, surgió de las inferiores del Rojo y en la pasada temporada vistió la camiseta de Nueva Chicago.

Se trata de Sergio "Melli" Ortíz, quien debutó en la Primera del conjunto de Avellaneda en el 2022 y tras sus primeros pasos logró la continuidad deseada durante el 2023.

Lee además
Mario Galeano, de Mendoza a Los Andes.
Un campeón en Lomas.

Los Andes refuerza el ataque con la llegada de Mario Galeano
Leonardo Lemos quiere más incorporaciones para Los Andes.
Va por más.

Los Andes sigue activo en el mercado de pases: qué busca Leonardo Lemos

En busca de rodaje, el mediocampista inició un recorrido a préstamo. En 2024 fue cedido a Atlético Tucumán, mientras que en el primer tramo de 2025 pasó por Deportivo Riestra. Ya en la segunda mitad del año, defendió la camiseta de Nueva Chicago.

Con el Torito de Mataderos disputó 14 partidos, sin goles ni asistencias, y acumuló 934 minutos en cancha. Su paso estuvo marcado también por una tarjeta roja, en un ciclo que no terminó de consolidarse desde lo futbolístico y fue descontinuado antes de tiempo ya que su vinculo concluía el 31 de diciembre del 2026.

Embed - Las Voces Mil Rayitas on Instagram: "Segun medios de independiente el volante central Sergio Ortiz llegará a préstamo a Los Andes en los próximos dias , tuvo un paso por Nueva Chicago tiene 24 años."
View this post on Instagram

Deuda salarial, regreso a Independiente y Los Andes como opción para su carrera

El jugador aún tenía un préstamo vigente en Nueva Chicago, club en el que jugó durante la temporada pasada. Sin embargo, debido a una deuda salarial y reiterados atrasos, el futbolista regresó a Independiente y solicitó cambiar de institución.

Mientras se resolvía su situación, se estuvo entrenando de manera diferenciada en el predio que posee Independiente en Villa Domínico. Finalmente, el mediocampista continuará su carrera en el Mil Rayitas, donde buscará sumar continuidad.

Según confirmaron medios partidarios de Independiente, el club de Avellaneda acordó un préstamo con Los Andes por el plazo de un año, sin cargo y sin opción de compra.

Todos los refuerzos de Los Andes para el torneo de la Primera Nacional

Con la llegada de Sergio Ortíz, ya son 10 las caras nuevas para el próximo campeonato. Para la temporada 2026 de la Primera Nacional, el Club Atlético Los Andes ha reforzado su plantel bajo la dirección técnica de Leonardo Lemos, incorporando jugadores clave en defensa y ataque. Se destacan el regreso del defensor Daniel Franco, el arquero Javier Bustillos, el lateral Julián Navas y el delantero Camilo Viganoni.

  • Arqueros: Javier Bustillos (proveniente de Dock Sud).
  • Defensores: Julián Navas (lateral, ex-Patronato), Daniel Franco (marcador central, ex- Club Atlético Grau), Julián Rodríguez Vuotto (marcador central, ex-Nueva Chicago), e Iván Peter Grance (lateral izquierdo, ex-San Miguel).
  • Mediocampistas: Juan Manuel Vázquez (volante ofensivo, ex-Almirante Brown), Tomás Díaz (volante ofensivo, ex-Atlanta/Boca), Francisco Funes (volante mixto) y Sergio Ortíz (Volante)
  • Delanteros: Camilo Viganoni (centro-atacante, ex-Tigre/All Boys y Talleres de Escalada)

Además, el club confirmó la renovación de jugadores importantes como Sebastián López, Mauricio Asenjo, Matías Gómez y Brian Leizza, buscando consolidar un equipo competitivo para pelear en la Zona A de la Primera Nacional.

Temas
Seguí leyendo

Los Andes refuerza el ataque con la llegada de Mario Galeano

Los Andes sigue activo en el mercado de pases: qué busca Leonardo Lemos

Los Andes y Brown de Adrogué se llevaron un triunfo por bando

Otro juvenil de Los Andes se marcha a préstamo a la Primera B

Dejá tu comentario

Lo que se lee ahora
Lisandro Piñero festeja junto a Mauro Méndez el triunfo de Banfield.
Potrero puro.

Lisandro Piñero, la joya de Banfield que volvió a brillar tras una dura lesión

Las más leídas

Te Puede Interesar

Alertan que el descenso de la pobreza estaría mal medido por el Indec.
Bajo la lupa.

Alertan que el descenso de la pobreza estaría mal medido por el Indec