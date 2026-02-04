Los Andes suma un nuevo refuerzo desde Independiente: de quien se trata

Los Andes continúa con la preparación de cara al torneo de la Primera Nacional y está por confirmarse de manera oficial la llegada de un futbolista que pertenece a Independiente de Avellaneda . Es mediocampista, tiene 24 años, surgió de las inferiores del Rojo y en la pasada temporada vistió la camiseta de Nueva Chicago.

Se trata de Sergio "Melli" Ortíz , quien debutó en la Primera del conjunto de Avellaneda en el 2022 y tras sus primeros pasos logró la continuidad deseada durante el 2023.

En busca de rodaje, el mediocampista inició un recorrido a préstamo. En 2024 fue cedido a Atlético Tucumán , mientras que en el primer tramo de 2025 pasó por Deportivo Riestra. Ya en la segunda mitad del año, defendió la camiseta de Nueva Chicago.

Con el Torito de Mataderos disputó 14 partidos, sin goles ni asistencias, y acumuló 934 minutos en cancha. Su paso estuvo marcado también por una tarjeta roja, en un ciclo que no terminó de consolidarse desde lo futbolístico y fue descontinuado antes de tiempo ya que su vinculo concluía el 31 de diciembre del 2026.

Deuda salarial, regreso a Independiente y Los Andes como opción para su carrera

El jugador aún tenía un préstamo vigente en Nueva Chicago, club en el que jugó durante la temporada pasada. Sin embargo, debido a una deuda salarial y reiterados atrasos, el futbolista regresó a Independiente y solicitó cambiar de institución.

Mientras se resolvía su situación, se estuvo entrenando de manera diferenciada en el predio que posee Independiente en Villa Domínico. Finalmente, el mediocampista continuará su carrera en el Mil Rayitas, donde buscará sumar continuidad.

Según confirmaron medios partidarios de Independiente, el club de Avellaneda acordó un préstamo con Los Andes por el plazo de un año, sin cargo y sin opción de compra.

Todos los refuerzos de Los Andes para el torneo de la Primera Nacional

Con la llegada de Sergio Ortíz, ya son 10 las caras nuevas para el próximo campeonato. Para la temporada 2026 de la Primera Nacional, el Club Atlético Los Andes ha reforzado su plantel bajo la dirección técnica de Leonardo Lemos, incorporando jugadores clave en defensa y ataque. Se destacan el regreso del defensor Daniel Franco, el arquero Javier Bustillos, el lateral Julián Navas y el delantero Camilo Viganoni.

Arqueros: Javier Bustillos (proveniente de Dock Sud).

Javier Bustillos (proveniente de Dock Sud). Defensores: Julián Navas (lateral, ex-Patronato), Daniel Franco (marcador central, ex- Club Atlético Grau), Julián Rodríguez Vuotto (marcador central, ex-Nueva Chicago), e Iván Peter Grance (lateral izquierdo, ex-San Miguel).

Julián Navas (lateral, ex-Patronato), Daniel Franco (marcador central, ex- Club Atlético Grau), Julián Rodríguez Vuotto (marcador central, ex-Nueva Chicago), e Iván Peter Grance (lateral izquierdo, ex-San Miguel). Mediocampistas: Juan Manuel Vázquez (volante ofensivo, ex-Almirante Brown), Tomás Díaz (volante ofensivo, ex-Atlanta/Boca), Francisco Funes (volante mixto) y Sergio Ortíz (Volante)

Juan Manuel Vázquez (volante ofensivo, ex-Almirante Brown), Tomás Díaz (volante ofensivo, ex-Atlanta/Boca), Francisco Funes (volante mixto) y Sergio Ortíz (Volante) Delanteros: Camilo Viganoni (centro-atacante, ex-Tigre/All Boys y Talleres de Escalada)

Además, el club confirmó la renovación de jugadores importantes como Sebastián López, Mauricio Asenjo, Matías Gómez y Brian Leizza, buscando consolidar un equipo competitivo para pelear en la Zona A de la Primera Nacional.