Facundo Krüger renovó su contrato con Temperley hasta el 2028

Facundo Krüger es uno de los delanteros de Temperley que despierta ilusión entre los hinchas para el comienzo del torneo de la Primera Nacional . El atacante regresó a la institución de Turdera para esta temporada, luego de vencer su préstamo con Barracas Central, y empezó a responder con goles en los amistosos de pretemporada.

Anotó en la tanda de penales en la eliminación ante Barracas Central por Copa Argentina y se perfila para ser uno de los titualares en el debut de Temperley en el torneo de la Primera Nacional. Será el sábado ante Tristán Suarez desde las 19 en Ezeiza, donde "Pesadilla" buscará pagar con goles la confianza que le depositó el entrenador Nicolás Domingo y todo su cuerpo técnico.

Cuando el atacante regresó de Barracas Central, era una incógnita adivinar cual iba a ser su futuro. "Pesadilla" se había marchado al Guapo a préstamo en julio de 2024, en una operación que se había realizado sin cargo y con una opción de compra por el 50% del pase a cambio de U$S 500.000.

En el Gasolero, el delantero disputó 47 partidos (18 como titular) y marcó seis goles. Facundo Krüger llegó al Gasolero a principio de la temporada 2023 tras destacarse en Cañuelas, en la Primera B, y a fuerza de goles se ganó un lugar importante del equipo, particularmente desde la llegada de Alejandro Orfila, transformándose en uno de los pilares del equipo en la recta final del torneo.

Sus buenos números, una vez finalizada la temporada, motivaron a la dirigencia de Temperley a hacer uso de la opción de compra por el 80% de su ficha, la cual pertenencia a Cañuelas, y se quedaron con gran parte del pase del goleador. El acuerdo fue por 50.000 U$S y el delantero firmó un contrato por tres temporadas.

Ahora, tendrá el desafío de ganarse un lugar entre los once ante Tristán Suarez. Deberá competir por el puesto con Nicolás Molina y Marcos Echeverría, los nuevos refuerzos que llegaron a Temperley para esta temporada de la Primera Nacional. Sin embargo, Facundo Krüger ya sabe lo que es vestir la casaca del Gasolero y con los goles en los amistosos comenzó a ganarse un lugar en la consideración de Nicolás Domingo y de los dirigentes que extendieron su contrato con hasta diciembre de 2028.

AVISO: LA PESADILLA FUE RENOVADA Facundo "La Pesadilla" Krüger extendió su vínculo con Temperley hasta diciembre del 2028 Presión, entrega y carácter. En Turdera se duerme tranquilo… los rivales no Que siga la pesadilla #LaPesadilla #Krüger2028 #Temperley #LocosXTemperley #ElGasolero

Último amistoso de Temperley antes del inicio de la Primera Nacional

El Celeste realizó cinco jornadas amistosas durante la pretemporada, con dos partidos cada uno, y el saldo fue positivo: cinco victorias, cuatro empates y ninguna derrota.

Ante Sacachispas, equipo de la Primera C, acumuló un empate y una victoria, después le ganó dos encuentros a San Martín de Burzaco, de la Primera B, y ante los rivales de la Primera Nacional también le fue bien: con Almirante Brown sumó una victoria y un empate, lo mismo que pasó ante Defensores de Belgrano.

Mientras que en el último amistoso de pretemporada fue igualdad por 1 a 1 con Argentino de Quilmes y el gol de Temperley lo anotó Facundo Krüger. También se había despachado con un doblete ante Sacachispas y ahora buscará volver a ser la "Pesadilla" para los rivales en el campeonato de la Primera Nacional.