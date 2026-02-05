Temperley presentó a su plantel y la nueva indumentaria oficial para la temporada 2026

Temperley tuvo su presentación oficial de la temporada 2026 para su plantel. Ante sus hinchas, socios y simpatizantes, los dirigidos por Nicolás Domingo se hicieron presentes para vivir una jornada emotiva en lo que es la previa del duelo de este jueves ante Barracas Central por la Copa Argentina.

En el microestadio Palo Metz, los jugadores se dieron cita ante "La Familia más Grande del Sur". Fue el acto de presentación del equipo de fútbol profesional junto a las camisetas que vestirá durante el año. Con acceso para socios e hinchas del Gasolero que estuvieron alentando, con la expectativa lógica que genera el comienzo de una nueva temporada.

Llegó con la pólvora cargada. Nicolás Molina, el último refuerzo que llegó a Temperley ya comenzó a pagar con goles

Cabe señalar que desde el club anunciaron previamente que debido a las condiciones climáticas, el evento se llevó a cabo en el microestadio Palo Metz y no en el estadio Alfredo Beranger , donde se había celebrado en años anteriores.

Ante un gran marco de público, el primero que habló ante la multitud fue el entrenador Nicolás Domingo . A la expectativa de lo que será su debut como director técnico ante Barracas Central en la cancha de Arsenal de Sarandí , donde se retiró como futbolista y este jueves comenzará una nueva etapa en su carrera.

"Es un gran grupo, no sólo en lo humano sino que también en lo profesional. Arranca lo más lindo con el partido ante Barracas, es un gran desafío para nosotros y para mi en lo personal es un partido sumamente importante el cual lo asumo con muchisimo compromiso", aseguró Domingo.

A continuación, se sumaron los jugadores quienes cantaron canciones junto a la gente de Temperley que se hizo presente en gran número. Por su parte, uno de los referentes Adrián Arregui agradeció a todo el público que estuvo en el evento y sostuvo: "Muchas gracias por estar acá nuevamente con nosotros. Es muy importante esto para los chicos nuevos, los acerca, algunos que ya estuvimos sabemos lo importante que son ustedes para nosotros".

Los refuerzos de Temperley para la temporada 2026

Del evento participaron todos los jugadores y el cuerpo técnico para el 2026. A su vez, fue la presentación de los refuerzos para la temporada en la que Temperley participará en el torneo de la Primera Nacional y en la Copa Argentina.

Hasta el momento se sumaron los delanteros Nicolás Molina y Marcos Echeverría. También, se produjo el regreso del mediocampista Franco Díaz y las primeras incorporaciones fueron la de los defensores Gian Nardelli, Valentino Werro, Santiago Flores y el volante Gerónimo Tomasetti.

Además, regresaron al club luego de sus préstamos Facundo Kruger, Lucas Angelini, Pedro Souto, Oswaldo Pacheco y Jerónimo Portau. Mientras que renovaron su contrato con la institución Gabriel Esparza, Ezequiel Mastrolía y Fernando Brandán con la idea de tener un plantel competitivo para luchar por el ascenso a Primera División.