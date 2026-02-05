Temperley debuta en la temporada frente a Barracas Central por Copa Argentina

Llegó el momento esperado para los hinchas Gasoleros . Esta noche, Temperley hará su estreno en la temporada enfrentando a Barracas Central por los 32avos. de final de la Copa Argentina . También será el debut de Nicolás Domingo al frente del plantel en su primera experiencia como entrenador.

El partido se jugará desde las 21.15 en el estadio Julio Humberto Grondona, televisado por TyC Sports . Arbitrará Nazareno Arasa , secundado por Hugo Páez y Walter Ferreyra. Cuarto árbitro: Nahuel Viñas.

Llegó con la pólvora cargada. Nicolás Molina, el último refuerzo que llegó a Temperley ya comenzó a pagar con goles

En caso de igualdad al cabo de los 90 minutos, habrá disparos desde el punto penal. No habrá VAR , que comenzará a utilizarse a partir de los octavos de final. El ganador enfrentará a Huracán u Olimpo de Bahía Blanca.

Temperley logró la clasificación de la mano de Rubén Forestello , pero tras su decisión de no continuar en el club, los dirigentes contrataron a Nicolás Domingo, que así le dará inicia a su carrera como entrenador de fútbol .

Sarandí le sienta muy bien a Temperley

A través de las distintas ediciones de Copa Argentina, Temperley se presentó tres veces en Sarandí. Y en todas las oportunidades salió airoso.

La racha comenzó en 2015, cuando empató 1-1 (gol de Javier Grbec) con Patronato de Paraná y avanzó por penales (2-0), donde convirtieron Juan Dinneno y Gastón Bojanich. Erró Ignacio Oroná y se lo atajaron a Gastón Aguirre. En tanto, Federico Crivelli atajó los tiros de Lautaro Geminiani y Marcos Minetti, fallando Sebastián Bértoli y Matías Garrido. DT: Ricardo Rezza.

Temperley vs Patronato Temperley utilizó en cancha de Arsenal una camiseta lila frente a Patronato.

Tres años después, en 2018, derrotó a Estudiantes de Buenos Aires por 1-0 (gol de Lucas Mancinelli al minuto de juego). Y, en la siguiente fase, goleó a Deportivo Maipú, de Mendoza, por 4-0 (Leandro González -2-, Santiago Giordana, de penal, y Federico Mazur). El técnico era Gastón Esmerado.

Cómo llegan al debut de Copa Argentina

El Gasolero tendrá un rival complicado como Barracas Central, pero está acostumbrado a ganarse un respeto en esta competición, de la que fue semifinalista en 2028, edición en la que eliminó a San Lorenzo. También sacó de carrera a River Plate en 2024. En ambas ocasiones a través de los penales.

El equipo de Nicolás Domingo llega a este partido sin rodaje oficial, pero sí con varios amistosos de pretemporada con vistas a la Primera Nacional, donde visitarán a Tristán Suárez. Se enfrentó a Sacachispas, San Martín de Burzaco, Almirante Brown y Defensores de Belgrano, finalizando invicto.

Por su parte Barracas Central, que jugará Copa Sudamericana, no logró triunfos en las primeras tres fechas del Torneo Apertura de la Liga Profesional: River Plate (0-1), Aldosivi de Mar del Plata (0-0) y Deportivo Riestra (1-1).

Probables formaciones de Temperley y Barracas Central

Temperley: Ezequiel Mastrolía; Lorenzo Monti, Santiago Flores, Gian Nardelli y Lucas Angelini; Adrián Arregui y Lucas Richarte; Fernando Brandán, Luciano Nieto y Gabriel Esparza; Marcos Echeverría o Facundo Krüger. DT: Nicolás Domingo.

Barracas Central: Marcelo Miño; Kevin Jappert, Yonatthan Rak y Gastón Campi; Rafael Barrios, Tomás Porra, Iván Guaraz, Iván Tapia y Rodrigo Insúa; Gonzalo Morales y Jhonatan Candia. DT: Rubén Insúa.

Hora: 21.15. Árbitro: Nazareno Arasa. Estadio: Julio Humberto Grondona. TV: TyC Sports.