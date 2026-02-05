jueves 05 de febrero de 2026
5 de febrero de 2026
Preso.

Fiorito: detuvieron al hombre que había sido acusado de abusar de su hijastra de 8 años

El presunto padrastro abusador había sido denunciado en diciembre. "No, mamá, no hagas eso, porque él te va a matar", expresó la víctima de abuso sexual.

El hombre fue detenido días atrás.

El hombre que a fines de diciembre pasado había sido acusado de abusar sexualmente de su hijastra de 8 años en Villa Fiorito, fue detenido y permanece a disposición de la Justicia, tras una investigación originada por la denuncia de la madre de la víctima.

En diálogo con La Unión, la denunciante confirmó el arresto de su ex pareja, quien ahora permanece tras las rejas por el delito de abuso sexual, por pedido de la UFI 17 de Lomas de Zamora, la fiscalía que está a cargo del caso.

TEME POR SU FAMILIA

Una vecina de Budge denuncia amenazas de su excuñado, acusado de abuso sexual
Lo condenaron a 18 años de cárcel al por abusar de su hija en Fiorito

Además de la agresión sexual, el supuesto padrastro abusador también habría amenazado a la menor para que no contara la pesadilla. "No, mamá, no hagas eso, porque él te va a matar", expresó la niña cuando se enteró de que su madre iba a denunciarlo.

La joven de 28 años increpó al hombre, que negó todo, tomó sus cosas y se retiró del lugar. Días después, marcharon por las calles de Fiorito para pedir la detención del imputado.

Los vecinos marcharon en Villa Fiorito para pedir la detención.

La denuncia por abuso sexual en Villa Fiorito

La vecina de Fiorito denunció a su ex pareja a mediados de diciembre pasado. Según su testimonio en la Comisaría de la Mujer y Familia de Ingeniero Budge, su hija de 8 años fue abusada.

La menor contó que era abusada por su padrastro cuando se quedaba a su cuidado, mientras su madre se iba a trabajar. Además, era amenazada por el acusado.

