Fiorito: detuvieron al hombre que había sido acusado de abusar de su hijastra de 8 años

El hombre que a fines de diciembre pasado había sido acusado de abusar sexualmente de su hijastra de 8 años enVilla Fiorito, fue detenido y permanece a disposición de la Justicia, tras una investigación originada por la denuncia de la madre de la víctima.
En diálogo con La Unión, la denunciante confirmó el arresto de su ex pareja, quien ahora permanece tras las rejas por el delito de abuso sexual, por pedido de la UFI 17 de Lomas de Zamora, la fiscalía que está a cargo del caso.
Además de la agresión sexual, el supuesto padrastro abusador también habría amenazado a la menor para que no contara la pesadilla. "No, mamá, no hagas eso, porque él te va a matar", expresó la niña cuando se enteró de que su madre iba a denunciarlo.