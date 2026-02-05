Nacho Castañares quedó afuera de Gran Hermano Generación Dorada: su descargo

Tras conocerse el equipo de panelistas que participarán en Gran Hermano Generación Dorada a partir de este mes se notó enseguida la falta de un ex participante muy querido por el público. Se trata de Nacho Castañares que anoche a través de una entrevista en Lam confirmó su ausencia.

La presentación del equipo que acompañará a Gran Hermano Generación Dorada (Telefe) dejó una ausencia que no pasó desapercibida: Nacho Castañares no será parte como ediciones anteriores de los programas satélites como los streams o los debates.

El anuncio del renovado staff fue realizado por el conductor del ciclo, Santiago del Moro , y rápidamente generó un sin fin de comentarios sobre todo por parte de los fanáticos del reality, ya que Nacho ha sido uno de los ex hermanitos más queridos y fue el finalista en la edición en que resultó ganador, Marcos Ginocchio.

Anoche en LAM (América TV) , el ex participante brindó su propia versión de la desvinculación del canal de las pelotas y confirmó su salida . También reconoció su desilusión: “Este año no voy a formar parte de Gran Hermano ni del Stream Telefe”.

Nacho Castañares explicó que decidió hablar públicamente luego de recibir cientos de mensajes de seguidores que notaron su ausencia en los anuncios oficiales. Además, es una de las figuras que luego de salir de la casa se consolidó gracias a su trabajo para Telefe.

Durante su descargo en LAM confirmó que hubo diferencias con la producción: “En los planes de ellos estaba que yo tenga un rol capaz menos importante del que venía teniendo, o del que yo pensaba que iba a tener” y continúo contando que entiende la decisión del canal, pero se quejó de las formas: “Mi única molestia es que no me enteré de la mejor forma, de la que yo sentía que me tenía que haber enterado”.

Para concluir el relato fue categórico respecto a la oportunidad que le dio el canal: “Obviamente estoy súper agradecido a Telefe y a todo lo que me dio Gran Hermano”.

