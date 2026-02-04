Santiago del Moro reveló los secretos de la edición Gran Hermano Generación Dorada

Todos los detalles sobre la nueva edición de Gran Hermano Generación Dorada fue lo que dio a conocer Santiago del Moro quien adelantó en el programa Lam que conduce Ángel de Brito , lo que se verá en pantalla a partir del 23 de febrero por Telefe .

A través de un móvil en vivo, Del Moro comentó algo de lo que se viene. Toda la información inmediatamente se volvió viral por la cantidad de información inédita que compartió sobre la nueva edición del reality que regresa con muchas novedades.

Durante la charla con Ángel de Brito , el conductor de GH explicó que la decisión de comenzar en febrero no es casual porque la idea de la producción es que el programa tenga una duración especial y que además pueda extenderse hasta el Mundial.

En cuanto al nombre del ciclo, del Moro fue bien claro al decir que Gran Hermano Generación Dorada no busca rendir homenaje a ninguna figura en particular.

“Festejamos los 25 años del reality”, contó el conductor y advirtió que por ese motivo esta temporada estará vinculada al aniversario del formato y con una mirada más integral sobre su historia y evolución.

Las novedades del ciclo que adelantó Santiago del Moro

Sobre esta edición especial confirmó que contarán con más de 24 jugadores, un número superior al habitual, lo que hará que la convivencia sea más intensa. La idea es que del día uno se generen estrategias y que enseguida se intensifique la dinámica del juego para generar alianzas y conflictos desde el arranque.

Sobre las novedades, Del Moro destacó: tras cada eliminación, acompañará al jugador directamente a un programa de streaming, sin contacto previo con el exterior. "Queremos mostrar al eliminado en carne viva”, dijo y destacó que lo más importante serán las reacciones auténticas y sin filtros.

Sobre lo que se dice respecto a los jugadores famosos, Del Moro fue contundente: “Es un insulto al formato que digan que hay famosos que entran dos o tres días para después irse. Acá el que entra es para jugar”.

Los ingresos a Gran Hermano Generación Dorada

"Vamos a escuchar algunos nombres que ya hicieron fotos para el reality", le dijo De Brito al conductor de GH, pero fue Pilar Smith quién reveló: "Vamos a dar el primer nombre, Divina Gloria, que hace mucho no aparece".

Pero eso no fue todo, ya que la panelista siguió: "Alejandra Majluf, vamos con otro famoso, que yo ya lo había contado, Kennys Palacios".

Otros de los famosos de la lista son: el novio de Lizardo Ponce, Franco Poggio, Ines de Survivor, a quien se la vio por el canal haciendo la foto y el ex Gran Hermano que se peleó con Jorge Rial, Emanuel Di Gioia".